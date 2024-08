Lencho Salazar: Así fueron las últimas horas del músico y folclorista nacional

Lencho salazar falleció la madrugada de este miércoles 28 de agosto, en su casa de habitación en la Garita de Alajuela. (Jeannine Cordero)

Lorenzo Salazar Morales, mejor conocido como Lencho Salazar, músico y folclorista costarricense, falleció la madrugada de este miércoles 28 de agosto.

Quien dio a conocer la lamentable noticia fue su hijo José Manuel Salazar Porras, quien muy amablemente atendió a La Teja, y nos contó cómo fueron las últimas horas de vida de su papito, que estaba en cama desde hace más de ochos años por su edad.

Lecho Salazar tenía 92 años. (Mariandrea Garcia)

“Lo de papá se dio la madrugada de este miércoles, como la 1:30 de la mañana. Él falleció en su casa de habitación, en La Garita de Alajuela, mientras dormía”, dijo su hijo.

Salazar contó que la esposa de su papá, Ana Solano, fue quien lo asistió hasta que falleció.

“Ana para mi papá fue un ángel de la guarda, nunca se le despegó de su lado, siempre fue una persona muy atenta con él”, confesó.

“Gracias a Dios, papá estaba bien cuidadito y falleció en la casa tranquilo”, detalló José Manuel Salazar.

Su hijo confesó que la muerte de su papá ha sido muy dolorosa porque fue quien le dio la vida y le permitió hacer muchas cosas.

“Su deceso no deja de ser doloroso porque es mi papá y me dio la vida. En lo personal me siento muy tranquilo porque yo lo asistí a tiempo completo durante nueve años. Yo era el que lo llevaba a las citas médicas, le preparaba la comidita y le lavaba la ropa”, comentó.