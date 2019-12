Escucho de todo, no solo rock o heavy metal, pero sí debo confesar que me gusta mucho motivarme con canciones como las de Slipknot. Cuando voy a entrenar, o antes de una competencia, me pongo a escuchar piezas y me inyectan demasiado. La verdad es porque me inyecta, me acelera el corazón, no sé si serán las mejores letras, pero a la hora de correr o de andar en bici me motivan demasiado.