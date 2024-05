Leonardo Perucci ya salió del hospital y nos contó cómo está su corazón tras operación

Leonardo Perucci espera continuar con su vida habitual a partir de la otra semana. (Jose Cordero)

Leonardo Perucci ya salió del hospital tras ser sometido a dos intervenciones en su corazón tras fallarle el marcapaso que le habían colocado cinco años atrás.

El actor, de 85 años, nos contó que hace unos días empezó a sentir una arritmia cardiaca frecuente y un cansancio excesivo y por eso acudió al hospital Calderón Guardia, donde estuvo internado desde el 2 de mayo.

Hace justamente una semana fue dado de alta y, según dijo, ya se encuentra mucho mejor de salud y tratando de volver a su vida habitual.

A Perucci no solo le cambiaron el marcapasos sino que también le hicieron un chequeo profundo a su corazón para comprobar que todo está bien, por eso ingresó al quirófano en dos ocasiones.

“Yo tengo un marcapasos desde hace algún tiempo y este fue el que empezó a fallar y me provocó primero una arritmia, o sea, brincos en el corazón, por lo que hubo que cambiarlo. Paralelo a eso hubo que hacer también una intervención que se llama ablación, que consiste en meter una camarita por una sonda por la ingle hacia arriba, pasa el esófago y ven el corazón desde otra perspectiva, en realidad lo duro de esto es que fueron dos intervenciones, dos entradas al quirófano en cinco días, pero nada, aquí estamos muy bien, perfecto y agradecido con la atención de siempre de la Caja y realmente quedé muy bien”, dijo.

Leonardo Perucci publicó esta foto para confirmar que había salido bien de su cambio de marcapasos. Facebook

El actor dice sentirse tan bien que ya este próximo martes regresará a las grabaciones de “Morgan, la serie”, que se transmite los viernes a las 8:30 p. m. y donde tiene un papel importante junto al Bichillo.

Bien chineado por su esposa

Don Leonardo agregó que solo está a la espera que le sanen bien las dos heridas para ver si ya lo dejan volver a su rutina de ejercicios, que acostumbraba hacer todas las mañanas en un parquecito que está muy cerca de su casa, en Sabanilla de Montes de Oca.

En cuanto a la obra de teatro “Santiago”, que se tuvo que suspender a una semana de su estreno por su hospitalización, mencionó que aún sigue sin fecha de regreso hasta que él se sienta al 100%. En esta él tiene el protagónico.

“Aquí estoy en mi casa tratando de hacer vida normal, guardándome eso sí lo de los ejercicios para más adelante, pero bien, estoy tranquilo aquí en la casa, escribiendo, haciendo cositas”, expresó.

Arabella Salaverry y Leonardo Perucci tienen más de 40 años de estar juntos. Fotos Melissa Fernández Silva (Melissa Fernandez Silva)

Estos días lo que no le ha faltado, además del cariño y chineos de los suyos, es un batido que le prepara su esposa, la actriz Arabella Salaverry, cargado de frutas o verduras.

“Yo siempre he tratado de comer muy saludable, sobre todo verduras y todo eso, además de los famosos batidos que me hace mi esposa, que son riquísimos, todos los días me hace un batido de alguna fruta, verdura, arándano, apio, de todo, practicamente es un concentrado vitamínico que vengo tomando desde hace mucho tiempo y que hace muy bien como desayuno. Por lo general estoy muy chineadito aquí en la casa y muy tranquilo. Creo que hay Perucci pa’ rato (risas)”, mencionó.

Don Leonardo espera regresar muy pronto con su obra "Santigo" que se tuvo que suspender por su hospitalización.

Ahora le tocará ir cada seis meses al hospital para verificar que el marcapasos nuevo sigue funcionando muy bien.

“Mi corazón está muy bien, el músculo está muy bien, son de repente las tuberías o el sistema eléctrico las que fallan”, agregó.

El actor además de estar pendiente de su mejoría está también al tanto de su esposa, quien recién recibió la noticia que tiene un posible cáncer maligno, pero aún sigue en chequeos médicos en el Calderón Guardia.

Los dos no pierden la fe que todo mejorará y esperamos en Dios que así sea.