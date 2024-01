Leonora Jiménez alarmó a sus seguidores al mostrarse con un aspecto diferente

Leonora Jiménez se mostró muy diferente en redes sociales. (Instagram)

La conocida modelo, Leonora Jiménez, dejó a sus seguidores impresionados al mostrarse como nunca antes en redes sociales.

Y es que, a través de su perfil de Facebook, compartió una foto en la que reveló que tiene ocho fuegos en su boca; asimismo dijo que no ha sido fácil emprender y perseguir sus sueños.

“A veces, se glorifica el ser emprendedor, pero a mí me gusta dejar claro lo difícil que es emprender, especialmente, si se hace de manera honesta. Es duro, muy duro”, comentó Leonora.

Ante esto, le prometió a su fiel comunidad que algún día les revelaría la verdadera historia detrás de los tres años que ha invertido en emprender y todo lo que ha pasado.

A pesar del estrés que está experimentando, su prioridad en este momento es lograr un gran cierre para el proyecto que creó durante la pandemia: el Gran Fondo Andrey Amador, del cual es la productora.

Leonora Jiménez mostró lo estresada que ha estado con el cierre del Gran Fondo Andrey Amador. Captura

“El Gran Fondo Andrey Amador (GFAA) tuvo un propósito que considero que ya se ha cumplido. Creo que siempre debemos aportar al lugar en el que nos encontramos y dejarlo mejor de lo que lo encontramos. Amo el ciclismo y a los ciclistas, amo el deporte y he dedicado tres años de mi vida a crear algo que realmente brinde valor a mucha gente. Han sido tres años de constante estrés, de lucha constante. Algunas de esas luchas se llevan por dentro, otras deciden manifestarse y mostrarse como en esta foto”, escribió.

La exreina de belleza mencionó que contará estas historias con total transparencia, ya que sabe que su propósito es ayudar a otros a encontrar su propia luz y a superar los miedos que les impiden avanzar.

“Ahora sé que mi historia servirá para eso. En menos de un mes me despido de mi proyecto de tres años... no sé qué vendrá, solo sé que lo que nos define no es cómo llegamos, sino cómo nos despedimos”, añadió.

LEA MÁS: Leonora Jiménez nos reveló casi todo sobre su boda: el vestido, la fiesta, los regalos, la luna de miel…

Recordemos que el GFAA concluirá el próximo 25 de febrero, con salida y meta en Paseo Colón. Cada una de las ediciones de este evento ha reunido a más de 5 mil ciclistas.

La querida Leo dijo que en este momento estaba enfocada, serena, segura y, sobre todo, lista para dar un siguiente paso.