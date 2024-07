Leonora Jiménez leyó el libro de Coco Roper y comentó lo que opina de su historia

La modelo Leonora Jiménez ya se leyó el libro sobre la vida de Nicole “Coco” Roper y confesó que, aunque en un principio dudó en hacerlo tras terminarlo, quedó realmente sorprendida con su historia de dolor y valentía.

Leonora Jiménez, modelo y empresaria

“Yo ni siquiera había leído el libro y ya lo estaba juzgando, y no bajo mi propia opinión sino bajo el lente de la polémica. ¿Cuántas veces he deseado que la gente me dé la oportunidad de conocerme por mis acciones y por quien realmente soy, no por lo que dicen los prejuicios y las etiquetas infundadas? Decidí hacer lo mismo con el libro Mírame de Coco Roper, pues era la única manera de no ser una hipócrita. Lo leí, fundamenté mi propio criterio y resulta que estoy aquí, recomendándoles, sobre todo a las mujeres, que hagan lo mismo”, publicó.

Nicole "Coco" Roper, hija de Lynda Díaz.

La empresaria y ciclista explicó que dicho libro la hizo comprender, una vez más, que antes de juzgar a una persona o familia hay que tener empatía y profundizar en sus historias.

“Nadie es realmente malo o realmente bueno cuando conocemos su historia; nosotros tampoco lo somos y entender eso tiene la capacidad de unirnos como pocas otras cosas”.