Leonora Jiménez mostró fotos suyas que la avergonzaban por lo mal que lucía su cuerpo

Leonora Jiménez es una de las modelos y empresaria más guapas del país.

Leonora Jiménez siempre ha sido considerada una de las mujeres más guapas de Costa Rica, pero desde hace tres años ella no se sentía así.

La modelo decidió compartir con su miles de seguidoras en Instagram una dura realidad que vivió y mostró algunas fotografías de las cuales dice sentirse avergonzada por como lucía su cuerpo.

La guapa confesó que debido a unos cambios hormonales que experimentó al hacer una estricta dieta, su cuerpo empezó a cambiar bastante, al punto de tener solo 7% de grasa. Pero también cambió su estado de ánimo, la energía y las ganas de comer.

Leonora Jiménez mostró cómo lucía su cuerpo antes a como se ve ahora que logró controlar su cambio hormonal.

“Se me hizo tal desorden hormonal debido a eso que mi cuerpo cambió por completo; me costaba todo, hasta levantarme de la cama. No podía hacer ejercicios porque siempre estaba fatigada, no podía rendir bien en el trabajo porque pensaba más lento y no me sentía motivada. Desconocía mi cuerpo, me era imposible subir de peso y ganar masa muscular. Subí muchísimo el porcentaje de grasa y bajé mucho el músculo”, explicó.

Leonora contó que duró tres años sintiéndose así y tratando de buscar ayuda médica para intentar entender qué le estaba pasando.

Algunas de estas fotos las tenía guardadas porque le daba vergüenza como lucía su cuerpo antes.

Hasta de las redes sociales se alejó porque, según dijo, “me veía enferma y demacrada” y le daba vergüenza que la vieran así.

Después de visitar varios doctores uno logró dar con el problema y ya sus hormonas están controladas, por lo que dice sentirse ella de nuevo, con energía y ha logrado subir 4,5 kg de músculo.

“Pero más allá de lo físico me siento genial, balanceada, motivada y feliz. Descanso bien por las noches y me siento llena de energía durante el día”, señaló.

Leonora Jiménez contó que su cuerpo cambió bastante y que hasta la energía perdió a raíz de la dieta "loca" que hizo hace tres años.

La modelo y empresaria compartió algunas fotos para mostras cómo lucía su cabello en aquel momento, pues se le caía mucho, así como se veía su abdomen y brazos por la flacidez.

Gracias a que dio con el doctor correcto y empezó a seguir un proceso de nutrición distinto y a aplicarse suero vitamínico fue que su salud cambió y ahora se siente mejor consigo misma.