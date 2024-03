Leonora Jiménez mostró sin pena los arreglitos que se hizo luego de que el estrés la jodiera

11/2/23. Hoy en el Centro Comercial Avenida Escazu, se dieron los detalles sobre el Fondo Andrey Amador a efectuarse el domingo 12 de febrero sobre la ruta 27. En dicha actividad se apersonaron personalidades de gobierno, hubo una feria de productos relacionados con el ciclismo. Al final de la actividad se presentaron un grupo de ciclistas de renombre internacional. En la foto: Leonora Jimenez y Andrey Amador. Foto de Jorge Castillo. (JORGE CASTILLO)

A Leonora Jiménez siempre solemos verla espectacular frente a las cámaras, bien arreglada y luciendo un rostro de muñeca.

Pero, como a cualquier otra persona, el tiempo le va pasando la factura y su cuerpo ya empezó a experimentar cambios como arrugas o el estiramiento de su piel.

Y si a eso le sumamos que en las últimas semanas sufrió mucho estrés debido a la organización del último Gran Fondo de Andrey Amador y que se le empezó a caer el pelo, a cualquier otra le daría pena de hablar de ello.

Sin embargo, la exreina de belleza se mostró en sus redes sociales muy natural y confesó que además de por no hidratarse bien y recibir mucho sol el día de la competencia, decidió hacerse unos arreglitos para verse un poco mejor.

Leonora Jiménez, exmodelo y empresaria.

Ella decidió aplicarse un tratamiento de plasmas rico en plaquetas en el cuello, el escote y el cabello para ver si mejora el aspecto de su piel.

“Vean el nivel de deshidratación en la piel. Piel poco densa, sin luminosidad y muy arrugada”, publicó tras mostrar cómo se logra estirar la piel del cuello.

Además, mostró otra imagen donde se logra ver la gran pérdida de cabello que tuvo en el área de la frente producto del estrés.

LEA MÁS: Leonora Jiménez dio de comer en su boda pollo frito y tacos y contó otras curiosidades más

“Hace tres años tenía el corazón roto en mil pedazos, me habían robado mi proyecto más importante, me estafaron personas cercanas y que amaba, la mayoría de mis empresas cerraron, estaba enferma y no tenía a nadie a quien recurrir para pedir ayuda. Hoy… tengo una vida llena de amor, propósito y balance, también amistades reales, además he aprendido a identificar las cosas que realmente son valiosas y a cuidarlas, ese probablemente es el regalo más preciado”, publicó también esta semana.