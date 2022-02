Leonora Jiménez no teme decir lo enamorada que está

Leonora Jiménez y Mariano Herrera Leonora Jiménez y Mariano Herrera se ven como dos tortolitos. Instagram.

La modelo Leonora Jiménez es de esas personas que no teme gritarle al mundo lo que siente.

Esto quedó más que claro en la felicitación de cumpleaños que le hizo a su novio, el ciclista Mariano Herrera, quien sopló velitas este jueves.

Entre un montón de cosas, la macha escribió: “Me enamoré de vos cuando entendí que el amor genuino es el más hermoso. Me enamoré de vos cuando aparecías con comida del súper porque sabías que yo no tenía nada. Me enamoré de vos cuando me cuidaste en el hospital y me abrazaste siempre diciéndome que todo iba a estar bien. Me enamoré de vos cuando entendí que no existe mayor logro humano que encontrar el lugar que te traer paz y calma y valorarlo”.

De verdad que esta vez sí que “perdimos” a Leo.