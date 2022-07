Leonora Jiménez recibe “miradas indiscretas” cuando la ven junto a su novio ¿Por qué?

Leonora Jiménez evidentemente es más alta que su novio y con tacones aún más, pero eso no les importa. Instagram

La modelo Leonora Jiménez mide 1.81 metros y siempre llama la atención por su altura y belleza, por donde sea que pase.

Pero ahora sobresale más cuando anda de la mano de su actual novio Mariano Herrera, porque resulta que él es más bajito que ella.

La empresaria contó en su cuenta de Instagram The Real Beauty que siempre recibe “miradas indiscretas” y hasta “comentarios indiscretos” de la gente cuando los ven juntos, al notar la diferencia de tamaño entre ambos.

“¿Por qué nos cuesta tanto asimilar y respetar las diferencias? Y, ¿por qué en vez de aceptarlas no las celebramos como una manera de crear un mundo más empático e inclusivo?”, escribió la exreina de belleza.

Leonora dice estar consiente que al andar tacones se ve mucho más alta que su amorcito, pero que ya dejó de preocuparse por eso y que no dejará de andar con ese tipo de zapatos solo para evitar que la gente hable.

“Sí, soy más alta que mi novio… y sí, me pongo tacones aunque me vea aún más alta… y sí… hay paradigmas que sólo existen para limitarnos. Yo decidí que no quería que me limitaran más”, agregó.

A la modelo y al ciclista no les importa vacilar con su estatura. Instagram

La diseñadora de modas y el empresario y ciclista empezaron a salir en medio de la pandemia y, según había contado ella el año pasado, el amor nació entre ellos cuando ella estaba mal de salud y con problemas económicos y él fue su principal apoyo.

“¡Que vivan las diferencias, pero sobre todo los amores que se viven con orgullo a pesar de ellas!”, publicó la guapa escazuceña.