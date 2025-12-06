Leonora Jiménez revela una inesperada verdad sobre su boda de hace dos años

La exmodelo y empresaria Leonora Jiménez sorprendió este sábado al revelar una verdad que mantuvo en silencio por casi dos años: la boda que vimos públicamente no fue su boda real.

La macha abrió su corazón en Instagram y recordó la fecha que realmente le cambió la vida: 6 de diciembre del 2023, día en que se casó por segunda vez con el ciclista Mariano Herrera, pero en una ceremonia muy distinta a la que trascendió el 10 de diciembre.

Leonora Jiménez confesó que su boda del 10 de diciembre del 2023, representada en esta fotografía, no fue su matrimonio real. Fotografía: Archivo LT. (Instagram/Instagram)

“Mi boda real no fue la que ustedes conocen”

En un extenso posteo, Leonora explicó que la ceremonia íntima y original ocurrió días antes. “No fue planificada; yo venía tarde de la oficina, estaba en plena producción del Gran Fondo Andrey Amador, estaba delgadísima por el desgaste de ese proyecto, sin peinado y sin maquillaje… pero más segura que nunca de la decisión que estaba tomando”, confesó.

Jiménez aseguró que, si hubiera sido por ella, se casaba con la ropa de oficina, sin adornos ni producción. “Yo estaba en mi versión más genuina y cotidiana y Mariano también. Eso era suficiente”, contó.

Al final, fueron sus familiares quienes la convencieron de ponerse algo más formal para el momento.

Así fue la verdadera boda de Leonora Jiménez

Un video inédito revelado dos años después

Leonora publicó por primera vez un video de esa ceremonia sencilla, donde nada tenía que ver con el vestido de princesa y la celebración elegante que se realizó el 10 de diciembre en una finca en Santa Ana.

En esta “boda original”, la pareja lució muchísimo más relajada, sin protocolos ni producción, viviendo un momento que, según dijo, fue profundamente especial.

Su mayor logro personal

Al ver ese video, Leonora aseguró que reafirma que casarse fue su mayor logro, no por la tradición, sino por el crecimiento personal que tuvo que hacer para llegar ahí.

“Sin primero haber hecho un trabajo personal tan profundo, nunca hubiera sucedido de esta manera”, expresó entre lágrimas.

Leonora Jiménez y su boda con Mariano Herrera que trascendió públicamente. Fotografía: Archivo LT.

Celebra dos años de amor

Hoy, Jiménez celebra oficialmente sus dos años de casada, agradecida por haberle dicho que sí al “mejor hombre del mundo”.

“Celebro la mujer que soy hoy, más consciente y más conectada, capaz de amar a otros como realmente lo merecen”, concluyó.