“Esta Navidad creo que voy a estar muy solo porque recién me divorcié y fue muy fea la situación. Tengo dos hijas a las que no he visto este año y he tenido problemas de carácter, alcohol y mujeres, por lo que mi familia no me quiere cerca. Tengo que reconocer que les he fallado a mis hijas, en todo y que su mamá le ha hecho frente a todo. Ellas me dejaron claro que no quieren nada conmigo, mis hijas me dejan en visto y me llamó el abogado de mi expareja para decirme que las deje en paz. No lo entiendo”.