Liam Payne anunció su muerte, según unas palabras que le dijo a su expareja

Liam Payne falleció el pasado 16 de octubre. (Photo by Tolga AKMEN / AFP) (TOLGA AKMEN/AFP)

Liam Payne, exintegrante de One Direction, le había hecho unas inquietantes predicciones a su expareja, Maya Henry, sobre la que sería su escalofriante muerte.

Según el medio Univision, la influencer y expareja de Payne, habló sobre el cantante el pasado 14 de octubre en el pódcast “The Internet Is Dead”, y ahí contó todo lo que Payne le decía sobre la muerte.

LEA MÁS: Liam Payne: Autopsia da detalles sobre la causa de muerte del exintegrante de One Direction

“Desde que rompimos en el 2022, me decía que no estaba bien. Y siempre jugaba con la muerte y me decía que iba a morir, que él no lo estaba haciendo bien”, comentó Maya.

Maya Henry no captó las señales que le dio su ex Liam Payne. foto: News 18.

La creadora de contenido explicó que él le decía que no iba a estar en este mundo por más tiempo.

LEA MÁS: Fans de Liam Payne le realizaron una emotiva y triste despedida al cantante

Liam Payne, de 31 años, falleció el pasado 16 de octubre luego de caer desde el balcón del tercer piso de un hotel, en Buenos Aires, Argentina.