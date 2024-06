Libni “Mimi” Ortiz contó por qué se quitó los implantes de senos y por qué no se operaría de nuevo

Libni "Mimi" Ortiz no se operaría los senos de nuevo. (Instagram)

La modelo y bailarina Libni “Mimi” Ortiz fue una de las famositicas que optó por quitarse sus implantes de seno hace unos meses, como lo quiere hacer la presentadora Montserrat Del Castillo.

A la exbailarina de El Chinamo muchas de sus seguidoras le pasan preguntando por qué se las quitó y decidió volverse a ver tan “plana”.

En el juego de preguntas de Instagram le hicieron la consulta y, sin ninguna pena, habló del tema y contó las razones por las que se había operado el busto y el por qué ahora se las quitó.

“Me puse senos para ganar más dinero cuando me dedicaba a modelar. Antes muchas marcas solo contrataban mujeres voluptuosas. Para poder tener más trabajo, sí o sí, los implantes eran un requisito, me operé por esa razón. Hoy mis ingresos no dependen de eso y por tanto ya no lo veo necesario. Me siento libre y feliz sin ese par de pelotas”, confesó.

Mimi también mencionó en otra respuesta que después de tener a su hijo, y por la lactancia, sus senos se hicieron más grandes y sentía que andaba “dos cabezas de elefante”, las cuales no soportaba más y por eso decidió volver a ser una mujer natural.

También reconoció que se dio a conocer como modelo por sus nalgas, luego de meterse en el famoso concurso Chica Reef y que ahora más bien le da cosa andarlas enseñando tanto como antes.