Ligia Madrigal cuenta lo que su sherpa hizo para ayudarla a subir el Everest

La costarricense Ligia Madrigal conquistó la cumbre del Everest el 22 de mayo del 2024, asistida por Dorchi, un sherpa nepalí. (Cortesía)

Ligia Madrigal logró convertirse en la primera mujer costarricense en subir al monte Everest, pero ella no lo consiguió sola y por eso quiso agradecer públicamente al sherpa o guía que le ayudó en todo el trayecto.

Ella contrató a un nepalí de nombre Dorchi, quien se convirtió en su compañero de expedición casi que desde el primer día que llegó a ese país para cumplir con su objetivo de subir la cima más alta del mundo.

La montañista contó qué fue lo que hizo el sherpa para que ella lograra llegar a los 8.848 metros de altura y no flaqueara en ningún momento.

“Una persona increíblemente positiva, motivadora, responsable y con una gran experiencia. Gracias a él me sentí siempre segura, me tuvo una gran paciencia y siempre tenía una palabra para motivarme a no detenerme y seguir adelante”, escribió.

Ligia reconoció que sin Dorchi “no lo hubiera logrado” y que tanto él como el resto de guías son “un tesoro”, porque sin ellos “muy pocos montañistas tendrían la oportunidad de llegar a la cumbre del Everest”.

“Mil gracias a todos por su apoyo, todavía no lo creo”, concluyó.

Esta es la foto de Ligia Madrigal y su sherpa Dorchi en la cima del Everest.

Fernando Escalante, esposo de Madrigal, había contado a La Teja que este sherpa es como el “Messi” de los guías, quien ha subido el Everest en nueve ocasiones acompañando a otros deportistas.

“El año pasado Ligia hizo una amistad muy buena con la primera mujer de Estonia que hizo cumbre en el Everest (Krisli Melesk) y ella le recomendó este sherpa. Ella (Krisli) habló con el sherpa y él nos contactó y nos aseguró que subiría con Ligia”, contó don Fernando sobre el nepalí.

Según agregó, “la personalidad, el conocimiento, la condición física” del guía fueron fundamentales y, además, habla muy bien inglés, entonces eso hizo que los dos hicieran un gran equipo.