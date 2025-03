Lisbeth Valverde confesó que en menos de una semana se hizo de novio en un concurso de belleza

Lisbeth Valverde representó a Costa Rica en el Miss Universo 2023.

Lisbeth Valverde reveló que en menos de una semana se hizo de novio en un concurso de belleza y fue tal el flechazo que aún sigue con él.

La exreina de belleza hizo un video para contar cómo fue que conoció a su pareja, el estadounidense Travis Cones, y lo que más sorprendió fue lo rápido que se hicieron novios.

Ambos se conocieron en Belice, en el 2019, cuando ella andaba participando en un certamen de belleza y él en una competencia de jiu-jitsu (artes marciales japonesas).

Según contó, fue en un gimnasio donde se vieron por primera vez y aún no sabía nada de inglés, pero se animó a hablarle luego de que se le acercara para pedirle su cuenta de Facebook o Instagram para seguirla.

“Sinceramente, a mí me pareció superguapo físicamente, a mí me encantó. Yo estuve todo el rato que no podía dejar de verlo. Yo conozco chicas que tal vez no muestran tanto interés cuando le gusta una persona, pero cuando a mí me gusta alguien se me nota y yo creo que definitivamente ese día él lo notó”, mencionó.

Lisbeth Valverde y su novio Travis Cones tienen seis años juntos.

Luego de chatear unos días por redes, decidió invitarlo a la final del concurso, en el cual terminó ganando la corona, y al final decidió quedarse una semana más en Belice.

“Yo estaba más nerviosa de que él estuviera ahí que del mismo concurso. Decidí quedarme una semana más en Belice, vacacionando, conociendo, comiendo rico. El último día en la isla me pidió que fuéramos novios, yo la verdad no estaba tan segura porque apenas teníamos una semana de conocernos, pero así es el amor. Y él mismo me dijo: ‘el amor no tiene reglas y si usted y yo no gustamos, usted está soltera, yo estoy soltero y estamos listos para una relación, ¿por qué no?’, y la verdad es que yo acepté”, dijo.

Actualmente, tienen seis años de relación y entre los dos han ido aprendiendo inglés y español para comunicarse mejor.

En abril Lisbeth debutará como presentadora de Nace una estrella y de seguro llevará a su novio a más de una gala, como lo hizo cuando participó en Mira quién baila (MQB).