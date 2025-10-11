Lisbeth Valverde hizo sorprendentes revelaciones sobre su noviazgo

Lisbeth Valverde fue copresentadora en la pasada edición de Nace una estrella, de Teletica. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Más de uno quedó —y quedará— boquiabierto luego de conocer las revelaciones que hizo Lisbeth Valverde sobre su relación con el estadounidense Travis Cones, con quien ya suma seis años de noviazgo.

La modelo y miss Costa Rica 2023 soltó los detalles después de compartir en redes una romántica foto del recuerdo en Belice, tomada apenas dos días después de conocerse. Sí, leyó bien: dos días después de ese primer encuentro.

Lisbeth Valverde junto a su corpulento novio Travis Cones. Fotografía: Archivo LT.

“Nos hicimos novios después de una semana y vivimos juntos a los 22 días”

A Lisbeth le preguntaron sobre ese amor tan rápido y ella no dudó en contar cómo surgió todo.

“Todo fue muy intenso. Nos hicimos novios después de una semana y vivimos juntos después de 22 días y hasta la fecha. Altos y bajos como toda relación, pero ya son seis años”, reveló Valverde.

Lisbeth Valverde y Travis Cones se tomaron esta foto a los dos días de conocerse en Belice. Fotografía: Archivo GN.

El idioma no fue obstáculo

La macha contó que, al principio, no hablaba casi nada de inglés, lo que pudo complicar las cosas, sobre todo porque Travis quería mantener una relación a distancia.

“Soy Aries y bueno, ya saben cómo somos los fuego. Soy una persona de decisiones y ni lo pensé mucho. Me gustó que era algo nuevo, él no tenía hijos y los dos estábamos solteros. Todo ‘check’ y me gustaba mucho físicamente. Yo quería un novio sexi, con músculos, y no me había salido. No había mucho qué pensar. Viviendo juntos nos conocimos de una y a los tres meses logré defenderme en inglés”, relató.