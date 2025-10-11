Farándula

Lisbeth Valverde hizo sorprendentes revelaciones sobre su noviazgo

Modelo y exmiss Costa Rica dejó a más de uno con la boca abierta con las cosas que contó sobre el inicio de su relación con el estadounidense Travis Cones

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera
06/07/2025. Nace Una estrella. Gala #12. Estudio Marco Picado, San Jose. Fotografía: Lilly Arce.
Lisbeth Valverde fue copresentadora en la pasada edición de Nace una estrella, de Teletica. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Más de uno quedó —y quedará— boquiabierto luego de conocer las revelaciones que hizo Lisbeth Valverde sobre su relación con el estadounidense Travis Cones, con quien ya suma seis años de noviazgo.

La modelo y miss Costa Rica 2023 soltó los detalles después de compartir en redes una romántica foto del recuerdo en Belice, tomada apenas dos días después de conocerse. Sí, leyó bien: dos días después de ese primer encuentro.

Lisbeth Valverde y su novio Travis Cones en Mira quién baila
Lisbeth Valverde junto a su corpulento novio Travis Cones. Fotografía: Archivo LT.

“Nos hicimos novios después de una semana y vivimos juntos a los 22 días”

A Lisbeth le preguntaron sobre ese amor tan rápido y ella no dudó en contar cómo surgió todo.

“Todo fue muy intenso. Nos hicimos novios después de una semana y vivimos juntos después de 22 días y hasta la fecha. Altos y bajos como toda relación, pero ya son seis años”, reveló Valverde.

.
Lisbeth Valverde y Travis Cones se tomaron esta foto a los dos días de conocerse en Belice. Fotografía: Archivo GN.

El idioma no fue obstáculo

La macha contó que, al principio, no hablaba casi nada de inglés, lo que pudo complicar las cosas, sobre todo porque Travis quería mantener una relación a distancia.

“Soy Aries y bueno, ya saben cómo somos los fuego. Soy una persona de decisiones y ni lo pensé mucho. Me gustó que era algo nuevo, él no tenía hijos y los dos estábamos solteros. Todo ‘check’ y me gustaba mucho físicamente. Yo quería un novio sexi, con músculos, y no me había salido. No había mucho qué pensar. Viviendo juntos nos conocimos de una y a los tres meses logré defenderme en inglés”, relató.

Lisbeth Valverde
Lisbeth Valverde contó los detalles del surgimiento de su relación amorosa con Travis Cones en esta publicación. Fotografía: Instagram Lisbeth Valverde. (Instagram/Instagram)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Lisbeth ValverdeMiss Costa RicaTeleticamodelos costarricenses
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.