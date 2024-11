Lisbeth Valverde le pegó tal golpe a su bailarín que le tuvieron que enderezar la nariz

Javier Acuña y Lisbeth Valverde son una de las parejas de Mira quién baila en esta primera temporada.

A Javier Acuña, bailarín de Lisbeth Valverde en Mira quién baila (MQB), le terminaron enderezando la nariz luego del guamazo que le pegó la exreina de belleza en el último ensayo previo a la octava gala.

Este lunes, el coreógrafo acudió donde un otorrinoralingólogo para que le corrigiera el tabique tras bailar con su nariz fracturada.

Según explicó, esta es la primera vez que le ocurre un accidente de este tipo bailando, pero todo salió bien en la intervención.

El bailarín Javier Acuña no pudo evitar llorar de dolor

“Me montaron el tabique, acabo de pasar un momento fuerte, pero bueno, esperemos que se recupere. Me tuvieron que hacer una reducción, o sea, enderezar los huesitos y alinearlos de vuelta, pero ya pasó lo peor”, explicó.

El golpe se lo dio Lisbeth con su cabeza la noche del sábado, durante el ensayo general, cuando hicieron una voltereta en la coreografía de bachata.

LEA MÁS: Lisbeth Valverde y Javier Acuña terminaron en el hospital luego de accidente que sufrieron

Javier Acuña y Lisbeth Valverde pareja de Mira quién baila, primera temporada 2024.

A pesar de que lo vieron los doctores el mismo sábado por la noche, tuvo que bailar con la nariz quebrada y bajo analgésicos para disminuir el dolor porque el especialista lo podía atender hasta este lunes.

“La bachata tenía un paso donde Lisbeth se agachaba, se agarraba de mi cuello y se tiraba para atrás, para hacer como un fuerte cambio de nivel hacia abajo, nosotros le decimos un cambré, y como que no nos agarramos bien y lo que hicimos fue impactar su cabeza con mi nariz. En su momento, yo seguí bailando, pero ya cuando llegué al camerino y me vi en el espejo sí vi que estaba con la nariz doblada, ahí fue cuando fuimos al doctor y me hicieron la radiografía”, comentó.

Javier Acuña tuvo un "safis" con Lisbeth Valverde.

De momento y, por recomendación médica, no puede hacer movientos muy bruscos por lo que este martes se reincorporará a los ensayos con la exmiss Costa Rica, pero no podrá bailar con la misma intensidad de antes.

LEA MÁS: A Lisbeth Valverde le pasó un zafis en pleno baile de Mira quién baila

Javi contó que Lis no deja de serntirse culpable de verlo con su nariz vendada, por más que fuera un accidente.

“Ella estaba superapenada porque, obviamente, nada fue al propio y uno no quiere hacerle daño a otra persona, entonces ella ha estado muy pendiente, asustada, me he pedido disculpas como 70 veces, pero yo, de verdad, ya estoy acostumbrado a esto del baile y sé que es un trabajo fuerte, que pasan accidentes, y sé que cuando uno está practicando cargadas o trucos es normal que uno se golpee, entonces para mí es parte de mi día a día y he tratado de que ella no se sienta mal”, dijo.

En esta octava gala Javier Acuña y Lisbeth Valverde obtuvieron su segundo premio ¡Wow! de esta temporada.

Al finalizar la gala de este domingo los jueces los eligieron como la pareja ¡Wow! de la noche lo que recompensó el doloroso momento que han experimentado como pareja de baile.

“Se sacó la tarea y tuvimos reconocimiento, entonces por ese lado estoy feliz. También porque pude bailar y acompañar a Lis en esas coreos”, agregó el bailarín de Teletica.