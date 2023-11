Lisbeth Valverde liberó tensión muy a lo tico antes de entrevista con el jurado de Miss Universo

Lisbeth Valverde, Miss Costa Rica en el Miss Universo 2023, eligió este hermoso traje para su entrevista con el jurado.

La representante costarricense Lisbeth Valverde tuvo un día clave en Miss Universo, pues este martes fue la entrevista privada con el jurado del concurso de belleza internacional.

La ramonense eligió un hermoso traje color amarillo para impresionar aún más a los jueces y, según contó en la página oficial de Miss Costa Rica, siente que le muy bien en su presentación.

“Estoy increíblemente satisfecha con cómo fue la entrevista de Miss Universo. Me dio la oportunidad de mostrar no sólo mi belleza interior y mi personalidad, sino también la esencia de ser costarricense. Estoy encantada de haber podido compartir el estilo de vida ‘pura vida’, y todos los aspectos maravillosos de nuestra cultura. Fue una oportunidad para mí de resaltar la amabilidad, calidez y positividad por las que se conoce a los costarricenses. Me siento verdaderamente agradecida de haber podido representar a mi país y mostrarle al mundo lo que significa ser un costarricense orgulloso”, publicó la guapa.

Lisbeth Valverde resultó ser buena bailarina

Además, contó que el vestido “amarillo felicidad” que eligió para este día tan importante es del diseñador de modas Harry Garay, de Nicaragua.

Antes de ingresar al salón privado donde estaba el jurado la tica llamó la atención de la prensa y hasta de las redes sociales del Miss Universo porque se puso a bailar salsa para liberar estrés.

Ella le estaba estaba mostrando cómo bailar salsa a las candidatas de Croacia y Curacao, quienes seguían después de ella, pero por lo visto a ésta última no le hizo mucha gracia tras ver su expresión.

Este otro vestido que usó Lisbeth Valverde en el Miss Universo 2023 también es del diseñador nicaragüense. Instagram

Las candidatas fueron entrevistadas por las reinas de belleza y exparticipantes del Miss Universo Janick Maceta, Andrea Meza, Cermenaz Turhan, Fahsai Paweensuda Drouin, Gabriëla Dos Santos, Mia Namede, entre otros expertos en concursos de belleza.

Este miércoles 15 de noviembre también es un día importante para la costarricense, pues será la competencia preliminar donde tendrán que desfilar en traje de noche y traje de baño frente al jurado. Un día después, es decir el jueves, será el desfile con el traje nacional.

La gran final del Miss Universo 2023, que se realiza en El Salvador, será este sábado 18 de noviembre y se podrá ver a través del canal por cable Telemundo.