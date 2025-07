Lisbeth Valverde nos confesó qué es lo que más desea hacer ahora que terminó Nace una estrella

Lisbeth Valverde fue una de las presentadoras de la sétima temporada de Nace una estrella. (Lilly Arce/Lilly Arce)

A Lisbeth Valverde también le tocó decirle adiós a Nace una estrella este domingo, espacio en el que debutó como presentadora.

La exreina de belleza nos contó qué es lo primero que desea hacer ahora que terminó el programa, luego de tres meses de intenso trabajo.

De momento, la Miss Costa Rica 2023 no sabe si se vendrán nuevos proyectos dentro del canal, pero lo que sí tiene muy claro es que quiere pasar varios días en su casa en Uvita, en Osa de Puntarenas.

“Ahorita lo que sí quiero es irme a vivir a mi casa en Uvita. Desde que fui Miss Costa Rica no he podido estar en mi casa algo así como que uno diga ahora sí ya vivo en mi casa todos los días, cocinar, hacer las cositas básicas, sinceramente, no he podido ni disfrutar eso, entonces sí quiero irme por una buena temporada para mi casa en Uvita”, confesó.

Lisbeth Valverde dijo haber disfrutado mucho su participación como presentadora de Nace una estrella. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Lisbeth, además, comentó que ya se viene la temporada de avistamiento de ballenas, que se da entre julio y noviembre en esa zona del Pacífico Sur, y que eso la hace muy feliz porque le encanta sentarse a la orilla del mar a observarlas.

“De paso los invito, llegan las ballenas de todas partes del mundo a tener a sus bebés porque el agua es muy cálida y hay mucho alimento para los bebés, entonces es demasiado tierno, así que quiero ir a estar un buen tiempo en la naturaleza y dedicarle tiempo a mi casa, a mi familia y a mi perrita”, mencionó.

Valverde agregó que esta etapa de Nace una estrella la disfrutó montones y que se va muy agradecida con todos, porque esta experiencia como presentadora la hizo crecer mucho profesionalmente.

“Creo que al igual que los participantes, yo vine aquí con esos sueños, con esos nervios, porque fue mi primera experiencia como presentadora. Me han ayudado montones mis compañeros y se los agradezco de todo corazón, tanto Vivi Peraza (productora de Teletica), Edgar (Silva), Johanna (Solano) con todos los tips para tranquilizarme, y yo creo que ya a estas alturas me deja no solo un aprendizaje para la televisión, sino también para vida, ponerse situaciones en las que tal vez uno no está tan seguro, pero que siempre va a crecer y ser una mejor versión de uno”, mencionó.

Lisberth Valverde además desea pasar más tiempo con su novio, a quien vio muy poco estos tres meses que duró el programa. (redes Lisbeth Valverde /Instagram)

Teletica anunció antes de finalizar Nace una estrella que el próximo formato que producirán será Mira quién baila (MQB), segunda temporada, programa en el que Liz fue participante el año pasado.

La exmiss Costa Rica no sabe aún si será también presentadora de MQB, cuya fecha de estreno no se ha revelado, pero aseguró que le encantaría vivir la experiencia de estar ahora del otro lado y ya no con la presión de estar aprendiendo tantas coreografías.

Javier Acuña y Lisbeth Valverde fueron pareja en Mira quién baila, primera temporada 2024.

Se presume que este formato iniciará a finales de agosto o principios de setiembre, porque la idea es que termine antes de diciembre, mes en el que arrancaría de nuevo El Chinamo.