Lisbeth Valverde terminó su reinado como miss Costa Rica de una manera que nadie imaginó

Lisbeth Valverde fue coronda miss Costa Rica 2023 por la reina saliente de esa edición, la sancarleña María Fernanda Rodríguez. (Jose Cordero)

El reinado de Lisbeth Valverde como miss Costa Rica terminó este martes de una manera que nadie imaginó.

Distinta a otras exreinas de ese certamen, Lisbeth no coronará a su sucesora, no hará su última pasarela como miss, ni dará sus últimas palabras como reina, todo por el cambio de organización que vivió el concurso.

LEA MÁS: Lisbeth Valverde aclara si irá a la final del Miss Universe Costa Rica

Miss Universo confirmó en febrero pasado que la franquicia del Miss Costa Rica (en adelante Miss Universo Costa Rica) pasaba a manos del canal ¡Opa!, luego de casi 50 años de ser Teletica el productor del concurso.

La noticia tomó por sorpresa a todo el mundo, incluidos Teletica y Lisbeth Valverde, quienes ya habían encendido los motores para el certamen de este 2024 que, al final, tuvieron que cancelar.

Lisbeth Valverde representó a Costa Rica en el pasado Miss Universo, en El Salvador. En la foto durante el desfile del traje nacional. (Capturas)

Aunque la directora del Miss Universo Costa Rica (MUCR), Yessenia Ramírez, dijo a La Teja que ellos siempre tuvieron la disposición de que Lisbeth coronara a la nueva miss, en la acera del frente no mostraron interés en eso, lo que marcó este inédito final de reinado de la vecina de Uvita de Osa, en Puntarenas.

“Con el tema de Lisbeth, no fuimos a tocar la puerta en Teletica, pero sí he dicho que las puertas a la muchacha estaban abiertas porque también se trata de mujeres, más allá de cualquier cosa. Son mujeres y hay que unir, entonces sí se manifestó (la posibilidad), pero no hubo respuesta y también por no haber respuesta se requiere el respeto. Si ellos tuvieran interés, también darían un paso. Lo que hicimos fue respetar lo que ellos (Teletica) quieren o no quieren. En esa línea del respeto, no ha habido ningún acercamiento con Teletica”, dijo Ramírez hace unas semanas.

LEA MÁS: ¡Se armó! Teletica encara a ¡Opa! con proyecto que dará plata y carro tras perder Miss Costa Rica

Teletica coronó a Lisbeth como miss Costa Rica el 16 de agosto del 2023 y tres meses después la guapa representó al país en el Miss Universo en El Salvador, pero sin éxito, pues no logró clasificar a ninguna ronda, y a los tres meses de eso enfrentó el burumbún del cambio de organización del concurso.

Lisbeth Valverde es oficialmente exmiss Costa Rica desde este martes 10 de setiembre. (Instagram)

Desde entonces, Valverde dejó de usar su banda como miss, se convirtió en embajadora de las causas sociales de Teletica y en la actualidad está concentrada en su debut en el nuevo programa de canal 7, Mira quién baila.

En algún momento se rumoró que canal 7 le haría una actividad para despedir el reinado de Lisbeth, pero eso parece haber quedado en chisme pues con la coronación de la nueva reina, la educadora de preescolar ya será, oficialmente, exmiss Costa Rica.

LEA MÁS: Lisbeth Valverde pide esto en medio de las dudas sobre fin de su reinado como miss Costa Rica 2023