Lizeth Castro reveló que la muerte del hijo de Tía Florita le recordó un doloroso episodio de su vida

Lizeth Castro recordó un momento muy doloroso.

Tras el fallecimiento del hijo de Tía Florita, Lizeth Castro abrió su corazón y confesó que la noticia le hizo revivir un momento profundamente doloroso de su vida, conmoviendo a sus seguidores con su emotivo relato.

“La nieta de Tía Florita me ha hecho ir al momento en que mi alma aceptó que papi había muerto (en abril de 2022)”, inició escribiendo.

Carlos Echandi, su hermana Daniela y su mamá Viviana Muñoz.

La comunicadora confesó que, aunque no conocía a Daniela Echandi, sus palabras le tocaron el alma.

“Yo también lo tuve que hacer, y me has hecho recordar esos segundos en que uno quiere escribir todo, hacer catarsis (purificación), desbordarse, pero más bien se queda corto de tanto dolor. Cuánta madurez hay en tus palabras; cuánto amor. Dios te bendiga”, agregó.

El hijo de Tía Florita, Carlos Echandi, junto a su esposa, Viviana Muñoz.

Recordemos que cuando Daniela Echandi dio a conocer la noticia del fallecimiento de su papá, Carlos Echandi, de 69 años, quien murió a causa de un problema renal, escribió:

“Papito, te prometo que voy a cuidar a Babi y a mami, que acá todo estará bien. Gracias por ser el mejor papá y siempre luchar por nosotras; sin duda alguna, Dios me premió con vos, papi. Te amo y me vas a hacer mucha falta, pero sé que ahora tengo un angelito que me cuida desde el cielo”, expresó en su mensaje de despedida.