Lizeth Castro se sinceró sobre uno de los momentos más difíciles de su vida

Lizeth Castro abrió su corazón para hablar de uno de los momentos más difíciles de su vida.

Lizeth Castro abrió su corazón en una reciente entrevista para hablar sobre uno de los momentos más difíciles que ha enfrentado en sus 53 años de vida.

En el pódcast “No hay palabras”, la periodista reconoció que el divorcio de su primer esposo fue una etapa muy desafiante para ella, principalmente porque sus hijas María José (hoy de 26 años) y Laura (de 13) estaban en el medio.

LEA MÁS: Feliz de la vida y de azul, Lizeth Castro se casó de nuevo

“Digamos que ningún divorcio es bonito. El divorcio te recuerda la vulnerabilidad, la fragilidad de las relaciones personales, que si no las cuidás, se quiebran; entonces tal vez esa parte fue como muy dura”, afirmó Castro.

Lo complejo de ese proceso fue porque, según Liz, tuvo que buscar la forma de explicarle a sus dos hijas lo que estaba ocurriendo tomando en cuenta las diferencias de edad en cada una, así como reflexionar sobre cuánta responsabilidad tenía ella por lo ocurrido.

“Yo tengo dos hijas, entonces explicarle a cada una según su edad y también preguntarse cuánto de esto soy yo la responsable y cuánto de esto la otra persona (lo hizo más difícil) y hasta aquí porque, simplemente, hubo una desconexión en ese primer matrimonio”, continuó.

Castro se refiere a lo que vivió en el 2017 cuando definitivamente se divorció de su exesposo Luis Arnoldo Gómez, el papá de sus dos hijas.

La experiodista de Teletica se había casado con Gómez en 1997, se divorciaron y estuvieron cuatro años separados. En el 2014, ellos se volvieron a casar, pero las cosas siempre no funcionaron, lo que terminó con la separación definitiva en el 2017.

LEA MÁS: Periodista Lizeth Castro oficializó su divorcio

De esa nueva oportunidad que le dio a su exesposo en el 2014, la empresaria y presentadora de televisión también habló en el mismo pódcast.

“Tal vez era que hicimos mal las cosas, ¿y si las hacíamos bien? Era intentarlo. Yo soy mucho de ese pensamiento: inténtelo, haga las cosas; ¿que no funcionó?, usted hizo y usted intentó. En este caso no funcionó”, refirió la querida comunicadora.

Lizeth Castro junto a Laura, su hija menor. (Tomada de FacebooK: lizethcastro.tv)

Fue el 2 de diciembre del 2017 cuando Lizeth contó en una extensa publicación que hizo en Facebook, la decisión que había tomado de ponerle punto final a su matrimonio; un paso que en ese momento dijo que le traía paz y esperanza.

“No ha sido fácil, pero sé que es una decisión sana, pues hay un momento de la vida en el que hay que tomar decisiones. Esta, en particular, me trae paz y me abre caminos de esperanza”, afirmó en aquella oportunidad, en la que también le deseó lo mejor al padre de sus dos hijas.

LEA MÁS: Lizeth Castro confiesa la verdadera razón por la que admira a Ginnés Rodríguez

A pesar de eso, Lizeth no dejó de creer en el amor ni mucho menos en el matrimonio, y en el 2019 volvió a dar el “sí”, esta vez con Víctor Vargas, su actual esposo y socio en el negocio de producción audiovisual con el que se gana los frijolitos tras salir de la televisión.