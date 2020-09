“Empecé a salir con un muchacho y sentí que todo iba muy bien, teníamos seis meses de salir y quedé embarazada. Llegó el bebé y nos sentíamos muy felices, pero simplemente tomó la decisión de desaparecer. Ahora está con otra muchacha y me pidió una prueba de ADN y que lo deje de perseguir, aunque en realidad ni lo he molestado, solo le pase un mensaje diciéndole que quería saber si me iba ayudar con la bebé. Estoy casi apunto de dar a luz y he vivido esto sola. Le escribo porque necesitaba desahogarme”.