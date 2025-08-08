Farándula

¿Llegó Ítalo Marenco a la conferencia de toros de Teletica y Repretel?

Este viernes Teletica y Repretel presentaron su elenco para los toros 2025

Por Silvia Núñez y Hillary Chinchilla Marín
Ítalo Marenco, presentador de repretel.
Ítalo Marenco, en Toros con Repretel (Instagram)

Este viernes, Teletica y Repretel presentaron su elenco para las transmisiones de toros en las fiestas de Pedregal 2025 e Ítalo Marenco brilló por su ausencia.

Durante mucho tiempo el presentador fue la cara principal de los Toros de Repretel, pero este año, ante su salida del canal, será el gran ausente.

A pesar de que Marenco no estuvo en el evento de presentación de hoy, es posible que en diciembre aparezca como invitado sorpresa de Teletica y es que todo parece indicar que su renuncia se debe a que se va a montar en el trencito.

Las corridas serán del 25 de diciembre al 4 de enero, y como siempre, ambas televisoras se alternarán para transmitir cada día a las 7:30 p.m. y 3 p.m. El redondel estará ubicado, igual que el año pasado, en el campo ferial de Pedregal, en Belén.

Toros Pedregal con Teletica y Repretel
Toros Pedregal con Teletica y Repretel (Rafael Pacheco / Sylvia Núñez/Rafael Pacheco / Sylvia Núñez)
Toros Pedregal con Teletica y Repretel
Toros Pedregal con Teletica y Repretel (Rafael Pacheco / Sylvia Núñez/Rafael Pacheco / Sylvia Núñez)
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

