¿Llegó Ítalo Marenco a la conferencia de toros de Teletica y Repretel?

Este viernes, Teletica y Repretel presentaron su elenco para las transmisiones de toros en las fiestas de Pedregal 2025 e Ítalo Marenco brilló por su ausencia.

Durante mucho tiempo el presentador fue la cara principal de los Toros de Repretel, pero este año, ante su salida del canal, será el gran ausente.

A pesar de que Marenco no estuvo en el evento de presentación de hoy, es posible que en diciembre aparezca como invitado sorpresa de Teletica y es que todo parece indicar que su renuncia se debe a que se va a montar en el trencito.

Las corridas serán del 25 de diciembre al 4 de enero, y como siempre, ambas televisoras se alternarán para transmitir cada día a las 7:30 p.m. y 3 p.m. El redondel estará ubicado, igual que el año pasado, en el campo ferial de Pedregal, en Belén.

