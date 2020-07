“Tengo 63 años y he vivido prácticamente toda mi vida con mi actual esposo, él es una persona muy difícil y ni siquiera me habla. Lleva meses en silencio y con una actitud muy exigente, ya que todo le molesta. Me cansé y me voy a divorciar, ya que hasta mis hijas me dicen que debí haberlo hecho hace años. Creo que he sido una muy buena mujer y le he aguantado muchísimas cosas, como problemas económicos, licor y su carácter”.