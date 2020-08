“Tengo 65 años y he llegado a la conclusión de que no tiene sentido seguir en mi matrimonio. Durante muchos años luché y traté de estar bien con mi esposo, pero ha sido una verdadera tortura y una gran complicación. Vivimos en cuartos separados desde hace varios años y yo le sigo haciendo todo. Vivo con una persona que no me habla. Creo que he sido una buena mujer y prefiero estar sola a seguir siendo la empleada de un hombre que me maltrata. Mis hijos me apoyan”.