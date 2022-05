“Llevé a mi mamá, que tiene Alzheimer, a un lugar para que la cuiden y mis hermanos se enojaron”

"Tomé la decisión de llevarla a un lugar donde la están cuidando, de hecho ella está bien, pero mis hermanos están molestos y me dejaron de hablar", dijo la lectora. (Shutterstock)

“Mi mamá tiene una condición mental muy complicada porque tiene Alzheimer. Me la traje a vivir a la casa, pero la situación se ha puesto muy difícil y, además, mis dos hermanos no apoyan en nada, ni en lo económico, ni la visitan, ni me ayudan en nada. Tomé la decisión de llevarla a un lugar donde la están cuidando, de hecho ella está bien, pero mis hermanos están molestos y me dejaron de hablar. Llegué a la conclusión de que no me importa porque yo he luchado sola con esto siete años”.

1. Creo que usted, como cuidadora, conoce los alcances y los límites de la condición de su madre, por lo que si esta decisión contribuye a una mejor atención y un mejor manejo del estado de salud y emocional de su madre, entonces se tomó una decisión procurando el bienestar de su madre y el sistema familiar.

2. Estas situaciones suelen ser muy complejas, porque con mucha regularidad, cuando un familiar atraviesa un diagnóstico como este, hay muchos que ‘ni pican la leña, ni prestan el hacha’. Por tanto, si usted considera que el tener a su madre en este lugar le da la mejor atención y, además, contribuye al bienestar emocional de ella y el de su entorno, centre su mirada en las razones objetivas por las cuales ha tomado estas decisiones.

3. Es difícil comprender cómo personas que no contribuyen, ni establecen ningún accionar solidario, tienden a emitir criterio, no obstante, eso está fuera de su alcance, lo que hay que pensar es en procurarle a su madre y a usted misma las mejores condiciones y estrategias para el manejo de dicha situación. Si usted considera que los cuidadores expertos que le han buscado traen beneficios, concéntrese en esto.

4. Cuidar a un adulto mayor, con Alzheimer, requiere asumir una serie de procesos y, de acuerdo al curso y avance de la enfermedad, en ocasiones se debe evaluar más allá de lo que sentimos o queremos, ver qué es lo más conveniente para la persona en esta condición y este es el criterio que debe pesar, buscar el mayor bienestar. Es un duelo a muchos niveles y si a usted desde el amor le ha buscado lo mejor, que su voz interna y su análisis no se salga de este marco, le corresponderá a sus hermanos evaluar su posición y usted quédese con las razones objetivas orientadas al bienestar que han movido estas acciones, libre de culpa y de contradicción.