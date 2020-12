“En estas épocas se me hace un conflicto enorme porque llevo años alejada de mi papá, ya que era un hombre de carácter fuerte y difícil. Mi mamá nunca se separó de él y nuestra relación ha sido telefónica. Mis hermanos me cuentan que él cambió, que es otra persona. Él me ha buscado para hablar, pero no he dado el brazo a torcer aunque quisiera volver a estar más cerca de mi familia. Sé que cometí un error, pero no sé por dónde empezar”.