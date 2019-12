"Me he sentido deprimida desde hace mucho tiempo, aunque podría decir que muchas cosas están muy bien ne mi vida, pero no sé por qué me siento así. Prácticamente todos los días estoy sin ganas de nada y no se lo he contado a nadie, porque cada vez que trato de hablar sobre esto no me entienden o me tratan de mal agradecida. Tengo más de tres años sintiéndome así.