“Amo mucho a mi pareja, pero estoy cansada de su carácter. Él no era así, en su trabajo ahora es jefe y pasa muy estresado. Se va muy temprano, llega muy tarde, y cuando llega lo que hace es dormir; no hablamos, casi no salimos, no me toca. He hablado con él y me dice que no tiene tiempo, siento que nos estamos distanciando y él no pone de su parte”.