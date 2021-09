“Sé que mi noviazgo no fue el mejor y todo el mundo me lo decía, ya que fueron muchos años aguantando situaciones difíciles, pero sigo creyendo que mi novio es una gran persona y que lo que necesita es madurar. Él me dejó y yo lo busco porque no estoy dispuesta a que me deje después de tanto sacrificio, pero él no quiere nada y eso no se lo voy a permitir”.

1. Muchas personas viven el amor como una cruzada personal y se lanzan a la conquista de una tierra desconocida, partiendo de un principio de que la realidad no importa, sino lo que usted siente y, si lo que siente no corresponde a la realidad, el camino de la vida se hace complejo.

2. Si usted dice que la relación ha sido muy compleja, difícil y desgastante, y si piensa que el único problema de un adulto de 32 años es que no maduró y que a usted no importa lo sucedido o lo que él diga, esto se hace muy complejo, pues usted está desenfocada.

3. Al margen de que haya razones válidas o no para terminar, esta podría ser una oportunidad importante en su vida para que usted haga una evaluación integral y revise su modelo efectivo.

4. En una relación se pueden adicionar palabras como: persistencia, análisis, contribución o trabajo en equipo, pero tiene que ser un tema de dos, pero cuando una persona ama mucho a un ser humano cuya correspondencia y reciprocidad dejan grandes vacíos, entonces, va por muy mal camino.

5. Duele mucho asumir una ruptura, sobre todo cuando se vive desde la premisa de: “me tiene que corresponder”, dejando de lado los sacrificios, así que dice: “no voy a perder”, pero está fuera de realidad. No es fácil aceptar e integrarlo, pero hay una realidad y usted tiene que aprender a observarla para tomar decisiones. Usted tiene el derecho de seguir sobre el camino de no aceptación o puede hacer un alto, darse cuenta de esta realidad y reconocer que debe trabajar en su desarrollo emocional. Busque ayuda.