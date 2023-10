Lo más picante con La Teja lo lleva gratis a cantar con Ricardo Montaner

Ricardo Montaner se volverá a reunir con sus fans ticos (MCAROLINAVINOLY/Cortesía)

El cantante venezolano Ricardo Montaner se presentará en Costa Rica el próximo 04 de noviembre y en Lo más picante con La Teja tenemos entradas gratis.

El artista dará un concierto el sábado 04 de noviembre en el Parque Viva y en La Teja estamos rifando entradas entre quienes cumplan con un sencillo requisito.

Los fans que quieran ganarse una entrada doble para asistir el show con un acompañante solo tienen que llenar este corto Formulario con sus datos personales.

LEA MÁS: ¡Conmovedor! David Bisbal aparece en video junto a su padre enfermo: “Sé que no te acuerdas de mí”

El tiempo establecido para participar es desde este viernes 27 de octubre hasta el próximo viernes 3 de noviembre a las 10 de la mañana, cuando se seleccione al ganador, que será contactado por el número de teléfono o correo electrónico que ingrese en el formulario.

Los ganadores serán anunciados el viernes 3 en el Facebook de La Teja, en el programa en vivo Lo más picante, a partir de las 4 p.m.

Si a usted le gustan canciones como: La cima del Cielo, Déjame llorar, Me va a extrañar, Bésame y todavía no tiene entradas para este conciertazo, no se pierda la oportunidad de participar.