Lo que le volvió a pasar a Choché Romano y a su esposa es para no creer

Choché Romano y Ashley García viven por segunda vez un momento de no creer.

Hay cosas de las que uno no sabe si reír o llorar y en una disyuntiva así podrían estar en este momento Bernardo “Choché” Romano y su guapa esposa, Ashley García.

Choché contó este martes algo que a muchos les costará creer, ya que la gata de la familia, Cleo, desapareció este jueves una vez más de la casa.

Lo curioso de todo es que la mascota de los Romano García se perdió a un mes de haber desaparecido por primera vez por cerca de tres días.

“Me volvió a pasar. Misión SOS, again (de nuevo)”, escribió Romano en una historia que compartió en Instagram pidiendo ayuda.

Esta vez, a diferencia del 19 de julio pasado, Choché no ofreció recompensa.

“Ustedes no me van a creer chiquillos, de verdad, pero yo le digo a Ash (Ashley, su esposa), que no tengo una hija y otro viene en camino, tengo 4 (su esposa y la gata). No aparece Cleo, otra vez. Otra vez la gata se dio a la fuga”, dijo Romano.

Choché Romano anunció que Cleo se volvió a perder este martes. (Instagram)

Lo peor de todo es que esta vez Cleo no anda puesto el collar que rastrea su localización por lo que será más difícil dar con su paradero.

“El identificador siempre estuvo en la casa, se cayó o no sé qué pasó, pero no aparece Cleo”, mencionó Romano.

Choché dijo que la gata se había perdido cerca de Lindora de Santa Ana, que es por donde viven, y pidió a la gente que si la veían le avisaran.

También, el excolocho (se hizo dreads en el pelo) pidió recomendaciones de algún dispositivo de ubicación que se le pueda poner dentro de la piel al animalito.

Choché Romano vuelve a pedir ayuda por esto que le pasó

“¿Alguien conoce un chip intradérmico o algo que le pueda meter?”, dijo.