¿Lo recuerda? Este es el estado del tiempo en la vida de Max Mena

Max Mena fue muy conocido a principios de la década del 2000 por sus reportes del tiempo.

Quizás usted lo recuerde por la manera sencilla y agradable de dar el reporte del tiempo.

Si no es así, probablemente se le vendrá a la mente por su inseparable bigote o porque un día Pilar Cisneros --con paraguas y botas-- lo vaciló por decir que no iba a llover y no pegarla.

Hablamos del meteorólogo Max Mena, quien hace varios años fue una referencia en temas del clima en nuestro país y desde el 2009, que salió de Teletica, poco se volvió a saber de él.

Max es vecino de Alajuela, tiene 59 años y labora en el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) desde 1988, ahora en la parte legal, aunque su pasión siempre estuvo del lado de las lluvias, la tormentas y todo lo relacionado al clima.

A él lo encontramos y nos pusimos a recordar un poco su paso por la tele y sobre su vida actual.

Max Mena lleva 34 años de trabajar en el IMN. Cortesía.

-Tantos años de no saber de usted, ¿cómo está?

Sí, tengo muchos años fuera del medio, porque la vida pública es un poco pesada. Soy padre de dos hijos, vivo en Alajuela y todavía sigo en contacto con la meteorología, pero también estudié derecho.

-¿Cómo nace eso de ser meteorólogo en televisión?

Yo entré al Instituto Meteorológico en 1988, con la llegada del huracán Joan, también estuve trabajando en el aeropuerto Juan Santamaría, después tuve la posibilidad de capacitarme en Guatemala y sacar el título de meteorólogo en España, a finales del 96.

Luego apareció la oportunidad de presentar en televisión, ya había salido Hazel Naranjo y luego me dieron la posibilidad de hacer un casting, fui al canal y les gustó como presenté el tiempo y me quedé, de ahí en adelante surgió una carrera de 13 años con el pronóstico; empecé en la edición del mediodía y terminé haciendo todas las ediciones estelares y grabando para el noticiero de las once de la noche.

Desde que entraron don Ignacio (Santos) y doña Pilar (Cisneros), les gustó como yo presentaba el tiempo y por lo que veo, ese Max Mena le cayó bien al pueblo de Costa Rica.

-Todavía mucha gente lo recuerda, ¿por qué cree que sea?

Tal vez por la forma sencilla de presentar y cómo explicaba, de manera pedagógica la sección del tiempo. Después de tantos años todavía me encuentro con gente que me guarda aprecio, a pesar de que ya tengo 13 años de haber salido.

-¿Así es usted, sencillo y explicativo?

Vieras que sí, yo mi personalidad no la cambié, seguí siendo el mismo Max de toda la vida. No me creí el cuento del chico de farándula, ni de famoso, iba a presentar el tiempo y lo veía como un trabajo que intentaba hacer de la mejor manera, me preocupaba mucho por las condiciones del tiempo y cuando había fenómenos que causaban daños, pero más cuando estaba doña Pilar, porque le daba por vacilarme.

-¿Qué le decía?

Un día llevó un paraguas y unas botas de hule porque, según ella, yo dije que no iba a llover y llovió, pero inmediatamente mucha gente llamó para defenderme y decir que yo sí había dicho que llovería. De hecho ella me dijo que ya no me podía decir nada, porque sino se echaba a la gente encima.

Pero es algo que le pasó a Max Mena, no tanto a los demás meteorólogos...

Sí, se convirtió como en una marca, tan es así que antes hacían exámenes de sexto grado y en dos ocasiones nos hicieron saber que una de las preguntas decía: ¿Quién es el encargado de dar el pronóstico del tiempo en el país? y los chiquitos en lugar de poner que el IMN, decían que Max Mena.

-¿Siente que en esta época calzaría bien un personaje así?

Sí, a veces pienso que se pueden hacer cosas bonitas en los noticieros a la hora de presentar el tiempo, hay más tecnología y recursos. Cuando yo empecé a crear mi segmento, no tenía nada, me compré hasta una cámara para grabar nubes y cosas, a veces iba con información para hablar media hora y doña Pilar me decía que solo tenía 30 segundos, entonces era difícil hablar del clima de un país que tiene una cantidad inmensa de microclimas y darlo en tan poco tiempo. Si decía que en Cartago iba a llover, puede que en un lado sí, pero en otro no; en la GAM las condiciones también son muy diferentes.

Yo me preocupé por crear una cultura y diseñé una sección que se llamaba Cápsulas metereólogicas, que estaba una vez a la semana y ahí explicaba qué era cada cosa. No sé si me gustaría volver, puede ser.

-¿Supo de gente que le quiso seguir los pasos?

Sí, cuando yo me metí a estudiar, en ese entonces (1996) la UCR graduaba cada cuatro o cinco años como dos meteorólogos, cuando empecé a presentar el clima, hubo un boom y salían 15 o 20 meteorólogos graduados, pero como el trabajo no abunda, con el paso de los años bajó mucho, volvió a lo que venía antes de que yo estuviera. Sí siento que algunos estudiaron la carrera porque pensaban que iban a salir en tele, pero eso mío fue un caso aislado.

-¿Cuál era la relación entre el IMN y Teletica?

Había un convenio entre el MINAE y canal 7, por ese convenio, Teletica pagaba por la presentación del tiempo y un paquete de servicios.

-¿Lo vacilaban mucho por el bigote?

Sí, resulta que ya en la época de los 90 la gente no lo usaba mucho, pero yo soy ochentero y nosotros sí usábamos, de hecho todavía lo tengo, pero uso candado, me lo quité un tiempo, pero no me hallaba sin el bigote.