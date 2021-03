“Cuando empecé con mi novio sabía que él no quería nada serio, pero era muy tierno conmigo. De un momento a otro me dijo que le estaba ayudando a reparar los daños que le había causado la ex, me di cuenta que cometía un error y lo terminé. Él me busca y dice que solo puede superar a la exnovia si está conmigo, pero no quiero eso”.