“Con las dos me llevo superbién, pero hablo más con Cristiana sobre las ideas del programa y cosas así, con Vivi es otra vara. Imagínese lo que es verla a ella en la tele y luego pasar a trabajar con ella. Vivi es una persona increíble. Muchos amigos me escribieron y me dijeron que al rato y se me hace y me da pelota (risas). Pero no, mi trabajo es cien por ciento profesional y se siente chiva trabajar con ellas”, dijo.