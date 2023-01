Locutor El Danny CR aclaró las dudas de sus seguidores

El Danny tiene 30 años y busca que sus plataformas transmitan mensajes positivos. Él habla en Instagram de lo que ha estado viviendo tras haberse contagiado de coronavirus. Foto: El Danny para LN

El locutor y animador El Danny CR, habilitó un espacio en Instagram para hablar con sus seguidores y contar algunos detalles de su vida.

“Hablemos paja antes de dormir; consejos, chismes, preguntas incómodas”, escribió en su historia de Instagram.

Locutor Danny Álvarez contó un par de secretos bastante íntimos en Instagram

Uno de los primeros comentarios fue: “Pensaba que era gay”, a lo que el DJ respondió: “Pues no, jaja soy 100% heterosexual, me gustan las mujeres. Duda aclarada”.

El locutor agregó que no entiende por qué hay tantas consultas sobre su orientación sexual.

“No entiendo por qué me preguntan tanto eso, pero bueno, ya quedó clarísimo que no lo soy. Ya saben que me gustan las mujeres”, concluyó el tema.

El comunicador también indicó que no tiene novia y aunque desde hace tiempo tiene ganas de estar en una relación, Dios es el que decidirá lo que pase con su vida.

“Si yo decidiera eso, hace rato estaría amarrado con novia, pero como yo no mando, eso lo hace el de arriba, seguiré esperando y yendo solo a mis eventos”, comentó.

El Danny se hizo popular tras su paso en el Canal VM Latino y desde ahí es uno de los favoritos de los ticos para fiestas, conciertos y eventos.