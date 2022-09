Locutor Juan Gabriel Quesada es un “Aventurero” y no por mujeriego

Juan Gabriel Quesada entró a La Mejor en marzo anterior y está en los programas de la tarde. Cortesía

Hace como seis meses y medio empezó a sonar una voz en la emisora La Mejor que nunca antes se había escuchado en el dial.

Aunque muchos los conocen como el Aventurero, Juan Gabriel Quesada aclaró que no es como dice la canción de Pedrito Fernández que le gustan “las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquiticas, solteras y viudas y divorciaditas”.

Este locutor, vecino de San Bosco de Santa Bárbara de Heredia, dice estar que no se cambia por nadie porque jamás imaginó que su primer trabajo en radio sería en la principal emisora de corte popular del país.

Conozca un poco más de este joven, de 29 años, y la voz de las tardes en la 99.1 F.M.

- ¿Cómo se dio la oportunidad de entrar a La Mejor?

Fue muy vacilón, porque vine a hacer un casting a una de las radios de Central de Radios y justamente la directora de radio Disney en ese momento habló con Jimmy Anchía (director de La Mejor), porque vio el corte que yo tenía, la intención y demás y tal vez era algo que ellos andaban buscando y me llamó Jimmy para que viniera a hacer prueba y básicamente fue todo positivo.

- ¿Siempre quiso ser locutor?

A mi papá (Javier Quesada) le gusta mucho el tema de animación de eventos, ya no lo hace, pero en aquel entonces me pareció interesante y empecé a ir con él a algunas actividades y me llamó la atención. Me metí a estudiar locución y me di cuenta que era algo que me apasionaba mucho y desde entonces yo dije: “qué bonito sería trabajar en un medio de comunicación”.

No fue que hoy sentí el deseo y ya mañana tenía la oportunidad de entrar, sino que fueron varios años y en ese transcurso de tiempo me preparé en otras áreas y estudié producción audiovisual, diseño gráfico en el INA (Instituto Nacional de Aprendizaje).

- ¿Es la primera vez que trabaja en radio, entonces?

Sí, yo le fui muy sincero a Jimmy (jefe) y le dije que yo no había trabajado en radio en mi vida y él me dijo que tranquilo, que ellos me iban a seguir guiando, que me iban a ir enseñando, la verdad es que se han portado muy bien conmigo todos los compañeros. Aquí tengo compañeros de muchos años de experiencia, entonces, para mí ha sido un aprendizaje y de todos he aprendido y yo creo que hasta el momento lo he hecho bien.

Su pasatiempo favorito es irse a caminar por la montaña y conocer nuevos destinos. Cortesía

- ¿Por qué lo apodaron el Aventurero dentro de la emisora?

Primero, fue algo muy difícil de encontrar, porque nunca me habían puesto un apodo, siempre me han dicho o Juan o Juancito, aunque no me gusta mucho que me digan Juancito, la verdad.

Lo del Aventurero primero porque a mí me gusta mucho la naturaleza, irme de aventura, ir a hacer senderismo, hacer caminatas, estuve yendo varias veces a la zona de Guanacaste los fines de semana con un grupo a conocer la catarata Las Leonas, se metía uno por senderos y luego bajaba al río, entonces, me gusta mucho la aventura, lo disfruto enormemente. Si pudiera irme todas las semanas a conocer algún destino, lo haría, por eso por ahí surgió lo del apodo.

- Entonces no tiene nada que ver con la canción de Pedro Fernández, porque sea un mujeriego...

(Risas) No, no, al contrario. Al principio sí fue como muy enlazado hacia esa parte, pero no, gracias a Dios lo hemos ido dando a conocer de otra forma.

- ¿Lo vacilan por creer que es por mujeriego?

Los compañeros, a veces suena la canción de “Soy el aventurero” y se ponen a vacilar que es mi canción y que es por eso, pero no.

- ¿Cuáles programas son los que presenta?

Mi horario en La Mejor es en las tardes, al mediodía tenemos un programa que se llama “Almorzando con la Mejor”, que lo hacemos el Huracán (Miguel Cascante) y yo, luego viene a las 3 p. m. “Cafeteando” y de 5 a 7 p. m. está el programa “La hora de las tortugas”, son los que normalmente desarrollo de lunes a viernes.

Los fines de semana son rotativos, si me toca en la mañana hago “Las grandes de la Mejor” o en las tardes “Las cantaditas”, que ese me gusta muchísimo, porque la gente canta un pedacito de la canción y vacilamos mucho.

Andar en bicicleta es su deporte favorito los fines de semana. Cortesía

- ¿Qué ha sido lo más bonito de esta nueva experiencia laboral?

El contacto con el oyente es algo que estoy valorando muchísimo y que estoy disfrutando enormemente, porque en el momento en el que uno agarra el micrófono siente como un aire diferente, como que uno le mete más pasión, más ganas y mucha gente, a la hora que le escribe a uno a través de la radio me ponen: “gracias”, “excelente programación”, “te felicito”; entonces, realmente se siente ese cariño.

Andar metido en la naturaleza es lo suyo, por eso el apoyo que le pusieron en la radio. Cortesía

- ¿Le han salido admiradoras a través de la radio?

Muchas, la verdad, sin mentir. Sí me han salido muchas, pero yo en eso soy muy tranquilo, ahorita no estoy en busca de pareja.

Me han pasado anécdotas que me han pedido a través del WhatsApp de la radio que me ponen: “mándeme una foto”, “yo quiero saber cómo es usted”, “quiero conocerlo” y yo, “¡Dios mío!”. A veces se pone un poco tenso el asunto, pero no, soy muy profesional en esa parte.

- ¿Qué más le gusta hacer cuando está libre?

En temas de deporte me apasiona mucho el ciclismo, es algo que disfruto, además del senderismo, como vivo en una zona montañosa, agarro la bici y me voy para arriba de la montaña para andar por ahí.

También me gusta mucho tocar la guitarra en el coro de la iglesia católica, que a veces ayudo a cantar misas y a veces saco mucho tiempo para escribir mis propias canciones, yo escribo canciones y desarrollo música para la iglesia, que fue algo que yo le ofrecí a Dios. Lo hago más que todo como agradecimiento, porque sé que Dios me ha premiado con muchos dones y talentos.