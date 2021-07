Locutor Michael Salazar contó lo mal que la pasó cuando estuvo sin trabajo y cómo Dios le respondió

Mchael tuvo fe en Dios y Él le respondió. Facebook.

El locutor de Teletica radio Michael Salazar compartió este jueves una pequeña historia de lo duro que la pasó luego de haber salido de Omega, el año anterior.

Aseguró que en un viaje a Limón fue hablando todo el trayecto con Dios de lo que iba a hacer porque tenía deudas y velar por los gastos de su hijo, que venía en camino y de su mamá, a quien nunca va a desamparar.

“Hoy hace un año, después de 22 años de tener trabajo en una empresa que fue mi casa muchos años, tenía ya casi un mes desempleado, sin rumbo y con muchas dudas y temores en mi mente...”, contó.

En Parismina ya no dio más, pues no encontraba solución a sus problemas, pero la fe en Dios, sí pudo.

“No pude más, no sabía qué hacer y no encontraba trabajo por más ‘amigos’ que tenés en el medio, muchos me dieron la espalda y se me cerraron las puertas. Paré en un lugar solitario donde hay muchos árboles (los que han ido a ese lugar saben de lo que hablo) me bajé del carro, me arrodillé y dije: ‘Dios, pongo mi VIDA entera en tus manos porque no puedo más, de verdad, no puedo más... Bueno pasaron dos días y de regreso Dios, solo Él, contestó mi oración, mi súplica y un viernes en la noche estaba recibiendo la llamada de unos hermanos y ángeles que puso Dios en mi camino”, aseguró.

Ahora está en la emisora del 7 y según vemos está cada día más contento y agradecido de tener trabajito.