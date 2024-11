Locutora Johanna Villalobos enfrenta devastador momento de su vida

Johanna Villalobos pasa por un momento bastante triste. (Instagram)

Devastada. Así está la locutora y presentadora de televisión, Johanna Villalobos, quien enfrenta un momento de su vida que nunca quiso que llegara.

En Instagram, la también modelo confirmó el lunes que su gatita Mechas finalmente descansa en paz, una situación que la tiene en un puro llanto pues la peludita estuvo con ella durante 10 de sus 14 años.

LEA MÁS: Johanna Villalobos rompió en lágrimas porque pasa uno de los procesos más duros de su vida

Joha despidió a Mechas con un mensaje donde evidenció el gran dolor que siente ante la partida de la gatita, a quien tuvo que dormir por el estado terminal en el que estaba.

Johanna Villalobos reconoció que no deja de llorar con la muerte de Mechas. (Instagram)

“Para muchos las mascotas son amigos y para muchos otros son familia, apoyo emocional; desde que vivo sola, Mechas me ha acompañado en todos los apartamentos en los que vivimos juntas y cuando llegaba muy triste por algo que me pasaba era la que se acostaba conmigo hasta que me durmiera. Fue devastador ver cómo la dormían en mis brazos, me siento tan triste que no sé cuándo voy a dejar de sentirme así. Te quiero mucho Mechitas, ojalá te vuelva a ver algún día”, escribió Villalobos.

Al mensaje le adjuntó un video donde resumió los momentos de alegría y felicidad que compartió con Mechas.

En las historias, Joha mostró una foto de cuando la gatita llegó a su vida y la comparó con una actual.

LEA MÁS: Johanna Villalobos sorprendió con un piropo a César Abarca, bailarín de Lynda Díaz

“Se veía preciosa cuando la vi irse, fue tan triste todo. Espero dejar de llorar en algún momento”, agregó en esa otra publicación.

Johanna Villalobos está devastada

En La Teja le enviamos un fuerte abrazo a Joha en estos momentos.