Locutora tica podría representar a Costa Rica en la apertura del Mundial 2026

Rose Davis ha animado partidos inagurales y hasta finales de Champions. (cortesía /Cortesía)

La locutora y animadora Rose Davis podría estar a punto de sumar uno de los capítulos más importantes de su carrera profesional.

La carismática limonense dejó entrever en sus redes sociales que formará parte del acto inaugural del Mundial 2026, que se celebrará este jueves 11 de junio en México.

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Aunque no confirmó directamente cuál será su función, Davis publicó un mensaje desde el aeropuerto, en el que reveló que viajaba a vivir una experiencia única.

“Una de las aventuras más grandes de mi vida hasta ahora. Dios va guiando, yo solo camino”, escribió.

La comunicadora también aprovechó para agradecer por el momento que está viviendo y por las oportunidades que se le han presentado en su carrera.

“Podría decir tanto, pero hoy únicamente me viene una palabra a la mente: Gracias. Porque su propósito siempre ha sido mejor que mi plan, y lo vuelvo a confirmar. Así que... ‘let the adventure begin’ (que comience la aventura)”, agregó.

Rose Davis trabaja actualmente en Teletica Radio, pero también para Concacaf. (cortesía /Cortesía)

Aunque los detalles de su participación aún no han sido revelados, la posibilidad de verla como una de las animadoras de la ceremonia previa al partido inaugural no resulta descabellada, pues Davis cuenta con amplia experiencia en eventos masivos y espectáculos deportivos.

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Durante los últimos años ella se ha convertido en una de las voces y rostros más reconocidos en la animación del fútbol completamente en inglés al ser parte de los presentadores oficiales de Concacaf.

Rose Davis ha animado en grandes estadios y completamente en inglés. (cortesía /Cortesía)

Hace un año precisamente estuvo animando el partido inaugural de la Copa Oro, en marzo de 2024 estuvo en la final de la Copa Oro femenina y en mayo de ese año también le tocó animar la final de la Concachampions, en el estadio SoFi de Los Ángeles frente a 55 mil personas.