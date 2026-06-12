Locutora tica Rose Davis cuenta cómo guardó el secreto de que animaría inauguración del Mundial 2026

La locutora costarricense Rose Davis finalmente gritó al mundo lo que ocultó por tantos meses: su participación como animadora en la inauguración del Mundial 2026.

Davis, voz de Teletica Radio, publicó en Instagram dos fotografías desde el mítico estadio Azteca, el recinto mexicano que albergó este jueves la apertura y el primer partido del torneo de la FIFA.

Rose Davis celebró su participación como animadora en la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Instagram/Instagram)

Así guardó el secreto

En una de las fotos que compartió, reveló cómo hizo para guardar el secreto de que trabajaría en el Mundial, una noticia que le dieron hace meses pero de la que no pudo decir nada hasta ahora.

Según dijo, contó con una red muy cercana de gente para prepararse y estar lista para el gran e inolvidable día que fue para ella este 11 de junio del 2026.

“La noticia que tuve que guardarme por muchos meses. Fue difícil, no crean, acompañada de mucha planificación, preparación personal, coordinación de muchísimas personas y demasiadas emociones. Una noticia que ya hoy resonó al mismo tiempo que el mundo vibró con nosotros”, afirmó.

Rose Davis contó cómo guardó el secreto de que estaría en la apertura del Mundial 2026. Fotografía: Instagram Rose Davis. (Instagram/Instagram)

El mensaje lo ilustró con una fotografía del micrófono que usó para animar el acto de apertura. La otra imagen fue de ella en el estadio muy feliz con la gran oportunidad.