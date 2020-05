“La vida es injusta y no me siento bien. Vivía con mi novia y es cierto que cometí muchos errores, pero hace más de un año yo cambié. Dejé de tomar, voy a las reuniones, hago ejercicio, me volví una persona muy casera, pero mi novia me dijo que ya no me quería. Dijo que me agradecía los cambios que hice, pero que no me ama y se fue a vivir con otra persona. Ella me pidió perdón y me dijo que la verdad tenía que haber sido así hace mucho tiempo porque ama a otra persona”.