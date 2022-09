Lokillo Flores está listo para traer el mejor show de su vida a nuestro país

Si hay alguien que sabe sacarle carcajadas a medio mundo en cualquiera de sus diferentes facetas, ese es el humorista colombiano Lokillo Flores.

El intérprete de personajes como Rastacuando se prepara para presentar su mejor show en nuestro país el 5 de octubre en el Centro Internacional de Convenciones, en Barreal de Heredia. Las entradas están a la venta en www.publitickets.com

Rastacuando es el personaje más conocido de Lokillo.

De hecho, hace unas semanas el cafetero estuvo en nuestro país paseando en Puerto Viejo de Limón y compartió con amigos ticos como Gonín, Toledo y DJ P, quienes incluso lo invitaron a su pódcast llamado Los Gordos y aquello fue un vacilón.

Desde Colombia y con muchas ansias de visitar Costa Rica una vez más, Lokillo habló con La Teja y nos contó todo lo que traerá en su presentación.

Lokillo Florez le han entrado fuerte al freestyle.

-¿Qué lo hace traer su show a nuestro país?

Pues tengo muchos seguidores en Costa Rica, la canción (Queriéndote tica) me abrió hace unos años las puertas del país y el público tico ya ha ido a dos shows míos, pero en esta oportunidad voy con uno nuevo, entonces esperamos que ese viejo público, más la nueva gente que ha llegado a través de redes sociales o el freestyle, pueda disfrutar el que para mi gusto es el mejor espectáculo que he hecho, porque les cuento más de mi vida, por medio de stand up, improvisaciones y humor musical. Entonces la gente sale muy contenta y se genera mucha identificación a través de mi historia de lucha, pero también se ríe mucho, es un show mundial que hice con mucho cariño.

Le tengo mucho cariño a su país y más que la última vez fui en plan de disfrutarlo más que a trabajar.

-¿Cómo es un show de Lokillo?

Lleno de risas, es un show bello, con premios, hay una ruleta en el escenario en donde la gente va a poder subir y ganarse un premio, como fincas, viajes con todo pago a Cancún, pero la gente es muy de malos y casi siempre se gana solo una gorrita.

-¿Cómo adapta el humor para cada país?

Básicamente desde que inicié, proyecté lo que está pasando, que es tener amigos y seguidores en muchos países y por eso, tanto en las temáticas, así como las expresiones, son muy universales y digeribles para cada país, obviamente cuando voy a un lugar trato de agarrar algunos datos y palabras para hacerlo más familiar, pero yo creo que en cualquier país en donde yo les cuente que vendí dulces en los buses, eso no necesita traducción, es la vida real y cómo fui superando cada etapa y cómo fueron surgiendo cada una de mis facetas, como trovador, humorista, imitador y ahora “freestyler” (rapero). Más en este caso que ya estuve vacacionando en Puerto Viejo de Limón, ya me comí un chifrijo y todo.

-¿Qué te llamó la atención de ese último viaje?

Que estuve en Puerto Viejo casi una semana y no conseguí un pescado frito.

-¿Por qué no?

Como que estuvieron antes los Gordos del pódcast y se los comieron todos.

-¿Qué le pareció estar con los Gordos?

Ellos son unos queridos, muy amables conmigo y obviamente por el formato del programa están acostumbrados a que el invitado se tome los tragos con ellos y termine un poco alegrón o borracho, pero yo no bebo y menos en entrevistas, pero sí la pasamos bien, estuvo chévere.

-Usted ha venido creciendo mucho en el freestyle, ¿qué va a pasar con eso?

Pues estoy equilibrando la balanza, porque eso es algo que me apasiona, yo cuando ingresé al freestyle no pensé que iba a repercutir de una manera tan positiva, yo lo vi como una experiencia de vida, era como aventurarme en un género diferente al que he hecho toda mi vida, como lo es la trova, pero me ha ido de una manera increíble, estoy en el top de competencias a nivel mundial, participando en God Level, FMS (competencias de freestyle) y eso me hace muy feliz, he atraído nuevo público y la gente pide que haga freestyle en mis shows, en cada país trato de tener un invitado, que de hecho espero que en Costa Rica nos acompañe SNK o alguno de los muchachos de allá. Ahora veo este género como una parte importante de mi vida.

-Al principio no era como que muy aceptado en el freestyle, ¿cómo cambió eso?

Había un pequeño sector que no aceptaba, tenía dudas, porque pensaban que cualquier famoso u oportunista iba a llegar a hacer un video viral y ya, pero creo que había más gente que estaba feliz porque saben de dónde vengo y que el improvisador y repentista estaba ahí. Cuando vieron que yo le aportaba más público interesado en ver estos espectáculos, eso refrescó un montón y marcó un momento histórico, porque fue la primera vez que un comediante y un trovador participa en las batallas de freestyle y con tan buenos resultados.

-¿Qué sabe de la comedia de Costa Rica?

Allí tuve la oportunidad de tener unos abridores en las idas anteriores, ahorita voy a tener tres talentos de allá y me han hablado de la comedia del país. Sé que los ticos son de los que bromean, humor coloquial, con chispa y en eso somos muy similares.