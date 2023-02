Lola Wright cumplió añitos: “Estoy orgullosa de cada cicatriz”

La guapa modelo y odontóloga, Lola Wright cumplió este viernes 29 añitos y lo celebró haciendo una sesión de fotos que dejó claro que sigue siendo una de las mujeres más guapas del país. Un verdadero regalo para sus fans.

Lola Wright le dio un gran regalo a sus seguidores en su cumple 29. Foto Tomada de Instagram, por Juan Carlos Mora.

Lola lució un baby doll blanco muy sexy y se tiró a una cama llena de papelitos decorativos, así como con unos corazones y globos que decían feliz cumpleaños.

Las fotos se las hizo Juan Carlos Mora y la verdad que quedaron espectaculares.

“Estoy feliz con la mujer que hoy en día soy. Sin los tropiezos ni caídas no hubiese aprendido nada de esta vida.Y aquí estoy orgullosa de cada cicatriz. Me he convertido en esta mujer que hoy en día soy: valiente, fuerte, independiente, llena de luz, trabajadora y con mucho amor propio ¡Creando la vida de mis sueños!