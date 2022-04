Lola Wright opina sobre el polémico tema de los atuendos que usaron varias mujeres en el Picnic

La modelo y dentista Lola Wright también dio su opinión sobre la polémica que se ha armado en los últimos días con respecto al asunto de las vestimentas que utilizaron muchas mujeres en la famosa actividad musical de Picnic realizado el sábado anterior en el Centro de Eventos Pedregal, en Belén.

Lola, quien al igual que su colega Laura Ortega, asistió a la actividad bastante destapadita, puso un mensaje en Instagram acompañado de un video muy sensual, con los cuales quiere abogar por la tolerancia.

“Amémonos, respetémonos y APOYÉMONOS como mujeres, que tu vestimenta no te defina”, dijo la hija del entrenador de fútbol Mauricio Wright.

La morena asistió al festival del sábado con un vestido de blanco con muchas transparencias, que dejaba ver el cuerpazo que se maneja.

Lola Wright fue una de las que se destapó para Picnic. Instagram.

[ Modelo Laura Ortega se enojó tras comentario de influencer que criticaba los atuendos en Picnic ]

Muy chiva.

La modelo Laura Ortega se mostró muy enojada y sacó las uñas, luego de escuchar unos comentarios de la influencer de Super Babies, Andy Calderón quien casi se va de espaldas al ver algunos chaines que lucieron muchas mujeres en el Picnic, el sábado anterior.

Laura, quien fue una de esas damas que fue casi chinga, pues lució un vestido negro transparente, que dejaba ver su ropa interior y algunas partes de su cuerpo, se sintió aludida por lo que Calderón dijo en Instagram, donde según ella no entendía cómo no dejaban nada a la imaginación a la hora de vestir.

“¿Cómo puede ser posible que la gente vaya tan chinga a un festival? Es un concierto, yo entiendo que es tipo fiesta y que uno se arregla súper, pero hay chiquitas que están viendo cómo vamos vestidos y cómo hay que vestirse y yo estoy viendo tangas, en bikini o en hilo dental, a mí no me hubieran dejado salir de la casa.

“Son chicas jóvenes y hasta modelos con muchísimos seguidores, no entiendo...No era un día de verano y piscina, no sé si es el efecto pandemia que la gente está desesperada y a la primera oportunidad que tienen de deschingarse... ¿Es en serio? ¿No les da pena deschingarse y andar el trasero al aire?”, agregó.

“Si quieren ponerse esas cosas pónganselas en la casa, hagan locuras donde nadie las vea, tenemos una sociedad a la cual respetar y un nombre qué cuidar”, Andy Calderón.

A Laura, quien se encontraba jugando la dinámica de las preguntas en Instagram le consultaron que qué opinaba de eso y soltó metralla.

“Estaba deseando hablar de esto, si me está tirando a mí no lo sé, pero tengo el deber de hablar por todas las mujeres que se sintieron insultadas.

“Ella empezó su blog como una mamá soltera, me gustaba su estilo de vida y siento que era muy empoderada, pero cometió la estupidez de hablar de los outfits (atuendos) de una manera muy despectiva hacia las mujeres diciendo que dejan poco a la imaginación, que no es de damas, que está en shock sobre cómo las mujeres están yendo a los festivales y el problema es que ya no estamos para andar criticando o denigrando a otras, en vez de estar tirando tanta vara negativa, ya sufrimos demasiado con lo que los hombres andan hablando de nosotras como para que las mujeres nos estemos bajando el piso.

“Ayer (sábado) vi demasiadas mujeres con las nalgas afuera, como yo, preciosas, empoderadas, sintiéndose diosas del Olimpo y eso me parece muy bien, cada persona se viste y hace lo que quiera. Cómo usted deciden vestirse, con quién decide acostarse, no le da derecho a nadie a criticarlas, todos la cagamos y tenemos que respetarnos los unos a los otros, por eso es mejor ahorrarse esos comentarios negativos porque no aportan nada bueno, más que seguir pasando de generación en generación el machismo”, respondió la bella modelo.

Tras las respuesta de Laura y varios comentarios que recibió, Andy aclaró que esa es su opinión y que en ningún momento dijo que el valor de una mujer está en la ropa que se ponga y que tampoco eso les da derecho a que les falten el respeto.