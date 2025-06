Loretta Quintana recordó el día en que terminó con “Coto” de Combate en un programa en vivo

Loretta Quintana y Carlos Andrés "Coto" Hernández fueron una de las parejas más queridas de Combate. (redes/Instagram)

Hace justamente nueve años terminó Combate, de Repretel, y si hay una pareja que nadie olvida de ese programa es la que formaron Loretta Quintana y Carlos Andrés “Coto” Hernández.

Aunque su amor parecía que era como de cuento de hadas y que duraría para siempre, no fue así y su ruptura se dio a conocer durante uno de los programas, rompiéndole el corazón a más de un seguidor del equipo azul.

Lore recordó aquel momento en que toda Costa Rica se enteró en televisión nacional que ella terminó a “Coto”.

La palmareña compartió un video que circula en Tiktok de aquel momento, pues aún le hace gracia recordar lo que pasó hace más de 12 años.

Loretta Quintana terminó a Coto Hernández en televisión nacional

En el video se escucha donde el presentador de aquel momento Federico “Kiko” Robles, menciona: “Loretta Quintana tomó una decisión” y después ella responde: “fue una decisión difícil y me dolió bastante la verdad, y no, simplemente que ya no tenemos nada, la relación se terminó”.

A “Coto” también lo interrogaron en ese momento y Kiko le preguntó: ‘¿hay amor todavía?’ y el esparzano dijo: “De un día para otro no se va a ir, igual yo a Lore la quiero demasiado, pero diay, ella ha tomado esta decisión”.

Dicho Tiktok lo están compartiendo gente que veía el programa cuando era tan solo unos niños y ahora ya supera los 20’s para vacilar de cuándo dejaron de creer en el amor en su infancia.

“Yo con 12 años dejando de creer en el amor porque Loretta y Coto anunciaron su ruptura en vivo en Combate”, dice el Tiktok.

Loretta Quintana formó parte de los primeros participantes de Combate. (redes/Instagram)

Loretta y Coto siguen siendo amigos tras salir del programa, el cual dejó de transmitirse el 17 de junio de 2016 y siempre será recordado como uno de los realities más gustados por los ticos.

