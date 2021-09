Loretta Quintana se convirtió en otra víctima de los “robainstagram”

La macha espera que la gente la apoye como siempre lo ha hecho con su nuevo perfil. Cortesía. La macha espera que la gente la apoye como siempre lo ha hecho con su nuevo perfil. Cortesía.

La modelo y exparticipante de Combate Loretta Quintana está muy agüevada porque le quitaron uno de sus machetes pa’ trabajar.

La guapa es otra víctima de los hackers, quienes han atacado a figuras del medio nacional como Natalia Monge, Glenda Peraza, Omar Cascante, entre otros, quitándoles la cuenta de Instagram, lo cual para algunos no es nada, pero para otros representa perder mucho dinero, ya que es claro que la mayoría de marcas contratan viendo la cantidad de seguidores en redes sociales.

“Lamentablemente son muy buenos para hacer eso, te mandan una verificación de la página al correo y parece todo muy real, así le ha pasado a varias personas. Me cerraron la cuenta, el correo y me contactaron vía WhatsApp para pedirme dinero por la cuenta, diciéndome que tenía que pagar si quería que me devolvieran el Instagram”, contó.

“Estuve moviéndome por todo lado, pero no había forma, hablé con el OIJ, que a final de cuentas no pueden hacer nada por ser plataformas de otro país, entonces mejor ni hice la denuncia, por mis medios hice de todo, pero no se pudo”, aseguró.

La nueva cuenta es @Lorettaquintanaoficial — Loretta Quintana.

Como suele ocurrir en estos casos, una vez que se adueñan de la cuenta, los bichos contactan de alguna manera a la persona para pedirle dinero por devolver lo que no les pertenece.

En este caso, a la macha, quien tenía cerca de 42 mil seguidores, le pidieron 150 euros (poco más de 110 mil colones), los cuales tenía que pagar en dos horas, de lo contrario se la venderían a alguien más.

Como Lore no es nada dejada, no quiso hacer el pago y mandó al criminal a freír churros.

“Pagar es seguir incentivando a que pasen estas cosas y no, yo creo que uno no debería pagarle a estas ratas para que ellos sigan lucrando con eso. Fue un esfuerzo de muchos años, es difícil de la noche a la mañana quedarse sin nada, ahora le pido a la gente que me sigan y me apoyen porque es muy frustrante ya que es mi trabajo, ayer ( domingo) estuve fatal, con dolor de cabeza, con los nervios alterados porque implica trabajo lo que me quitaron”, afirmó.