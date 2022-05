Lorna Cepeda estará lejos de su prometido mientras participa en Dancing, ¿o se lo traerá?

Lorna Cepeda y su prometido Juan David Morelli estarían lejos unos meses, aunque no se descarta que él venga a apoyarla. Instagram.

A sus 51 años, la vida de la actriz colombiana Lorna Cepeda parece tomar un segundo aire, tanto a nivel personal, como profesional.

La cafetera, quien es conocida por su papel de la Peliteñida en la telenovela “Betty la fea”, vendrá a Costa Rica para participar en la sétima temporada de “Dancing with the stars”, un anuncio que se dio casualmente la misma semana en la que se comprometió con Juan David Morelli, quien se convertirá pronto en su esposo.

[ Estos son los 10 participantes que estarán en Dancing with the stars ]

“No soy mucho de expresar cosas románticas, el que me ha seguido sabe que es así. Pero hoy quiero compartir mi felicidad, este hombre, un gran compañero, que me hizo cambiar mi pensamiento, mi sentido de la pareja, con el que he aprendido bastante, con el que vuelvo a creer en que dos es más chévere, al que amo profundamente, tuve que vivir muchas cosas para llegar a este momento, y ¿saben qué? Todo ha valido la pena”, contó en sus redes .

Morelli, un empresario colombiano, y Cepeda iniciaron su romance en octubre del 2020.

Antes, Lorna estuvo casada dos veces. Cuando “Betty la Fea” se emitía por primera vez con el boom que hizo famoso el papel de Lorna como “la Peliteñida”, la actriz firmaba como Lorna Paz, con el apellido de su segundo esposo, Eduardo Paz, quien fuera su manager, y de quien se divorció con tan solo dos años de matrimonio.

Según diario El Tiempo, Lorna tuvo otro matrimonio. Se casó la primera vez cuando tenía apenas 19 años y estaba embarazada. En una entrevista con el programa ´”Se dice de mí”, Cepeda dijo que huyó de ese primer matrimonio -debido a maltratos y abusos- con su hija aún bebé.

Ahora, Cepeda es abuela, pero sigue manteniendo la alegría que la ha caracterizado a lo largo de su carrera y más ahora que organiza la nueva boda y que pronto vendrá a menearse a nuestro país. ¿Será que viene acompañada?