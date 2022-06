Lorna Cepeda, la “Peliteñida”, ya viene en camino para entrar a “Dancing with the stars”

Lorna Cepeda llegará este viernes a Costa Rica. Instagram.

La actriz Lorna Cepeda y su pareja de baile, el costarricense Michael Rubí, ya vienen de camino a Costa Rica para participar en Dancing with the stars, que se inicia este domingo 26.

Por motivos laborales, el tico tuvo que ir a Los Cabos, en Baja California, México, para ensayar al menos unos días con la intérprete de Patricia Fernández (La Peliteñida) en la telenovela “Yo soy Betty, la fea”.

Rubí publicó este viernes varias historias en su Instagram en las cuales mostraba que salieron de madrugada hacia Ciudad de México, donde harán escala para luego poner rumbo a Tiquicia.

Apenasbajen del avión tendrán que irse corriendo a Teletica para cumplir varios compromisos.

Lorna Cepeda y Michael Rubí parece que hicieron buena química.

Rubí habló con La Teja y comentó que está muy sorprendido con el rendimiento de la actriz en los primeros días de ensayos.

“Tiene una retentiva muy buena y es demasiado disciplinada, creo que por eso tiene una carrera tan grande por que se compromete con lo que hace, aunque esto sea fuera de su zona de confort.

“Es una persona muy linda y tiene una actitud maravillosa, que era lo que más me preocupaba, si bailaba o no me daba igual. Me preocupaba mucho su actitud y es lo máximo. Estoy muy feliz”, señaló antes de venir a nuestro país.

Agregó: “Es más de lo que esperaba en términos de actitud y baile. En dos días se aprendió toda la coreo. Obvio hay cosas que le cuestan, pero está en todas. Está sobrada”.

La pareja parece haber hecho muy buena química, pues en todas las publicaciones que han hecho en redes sociales se les ve muertos de risa y compenetrados con la misión que tienen, aunque a veces a la colombiana le den ganas de dejar todo botado, como han dicho.